Autofahrer widersetzt sich Blutprobe

Am 11. September 2019 befuhr der Angeklagte in Höhe von Ochtrup die B 54 in Richtung Steinfurt. Bei einer Verkehrskontrolle mit dem Schwerpunkt Alkohol und Drogen fiel er den Polizeibeamten durch sein Verhalten auf. Zudem, so hieß es in der Anklage, habe er versucht, sich mit Gewalt einer Blutprobe zu entziehen.

Die beiden als Zeugen geladenen Polizisten schilderten aus ihrer Sicht das Geschehen am Nachmittag des 11. Septembers. Bei einem Test der Augen hätten die Pupillen fast keine Reaktion gezeigt, was auf Alkohol- oder Drogenkonsum schließen ließ. Der angeordneten Blutprobe habe sich der Mann widersetzt, indem er stehenblieb, die Arme vor der Brust verschränkte und erklärte, mit einer Blutentnahme nicht einverstanden zu sein. Deswegen hätten ihn die Beamten mit Handschellen auf dem Rücken gefesselt und ihn in das Polizeifahrzeug gelegt, wo ihm vom anwesenden Arzt die Probe entnommen wurde.

Beide Polizisten sagten übereinstimmend aus, dass der Angeklagte zu keiner Zeit Gewalt angewendet habe. „Er hat weder geschlagen noch getreten“, gab einer der beiden in seiner Befragung zu Protokoll. Wegen der festgestellten Fahruntüchtigkeit wurde ihm der Führerschein entzogen, der ihm erst nach drei Monaten wieder ausgehändigt wurde.

Da erhebliche Zweifel am aktiven Widerstand des Angeklagten bestanden, er in geordneten Familienverhältnissen mit seiner Frau und zwei kleinen Kindern lebt, eine feste Berufstätigkeit ausübt und keine Eintragungen im Bundeszentralregister verzeichnet waren, schlug die Richterin vor, das Verfahren vorläufig einzustellen. Sowohl Staatsanwältin als auch der Angeklagte mit seinem Verteidiger stimmten diesem Verfahren zu.

Als Auflage wurde dem 31-Jährigen aufgegeben, auf die Entschädigung des eingezogenen Führerscheins zu verzichten und 500 Euro in fünf Raten an die Staatskasse zu zahlen. Danach kann das Verfahren endgültig eingestellt werden und der Angeklagte gilt nicht als vorbestraft.