Kids im Halloween-Bastelfieber

Die drei Mädchen, die am Donnerstagmorgen in einer ruhigen Ecke des Jugendcafés Freiraum genüsslich ihr Pausenbrot verspeisen, sind sich einig: „Das Basteln macht am allermeisten Spaß“, berichtet eine der Grundschülerinnen – und die anderen beiden nicken zustimmend. Na, dann ist das Herbstferienangebot im Freiraum ja genau das Richtige für sie: Denn kreatives Arbeiten mit Pappe, Farbe, Kleber und Co. steht im „Kindercafé kompakt“ gleich mehrfach auf dem Programm.

Wobei – ein Muss sind die einzelnen Aktionen des Ferienprogramms, das wegen Corona in festen Bezugsgruppen über die Bühne geht, für die Teilnehmer nicht. „Gezwungen wird hier keiner zu irgendetwas“, betont Praktikantin Jette Friedrichs . Wer keine Lust auf einen bestimmten Programmpunkt hat, kann auch einfach eine Runde Billard spielen oder mit dem Kettcar an der frischen Luft herumflitzen.

Aber das Freiraum-Team war einfallsreich bei der Planung – und seine Ideen kommen bei den Grundschülern gut an. Vielleicht auch, weil viele Bastelvorhaben mit Halloween zu tun haben, auf das viele Mädchen und Jungen schon hinfiebern. „Wir haben mit den Kindern natürlich darüber gesprochen und sie freuen sich schon richtig darauf“, berichtet Honorarkraft Alina Flaßkamp, und ihre Mitstreiterin Jana Paßlick-Dircks ergänzt: „Viele haben erzählt, dass sie abends rumgehen.“ Da ist eine selbstgebastelte Kürbis-Laterne aus Pappmaché natürlich ein toller Begleiter. Auch das Mumienglas passt prima in die Grusel-Stimmung, genau wie die Fledermaus aus Pappe, die kopfüber an einem Zweig im Fenster baumelt.

Klar, dass die Freiraum-Leute das Thema Halloween auch beim kulinarischen Teil des Kindercafés aufgreifen: Auf dem Speiseplan steht zum Beispiel eine selbst gezauberte Kürbissuppe. Ganz schön gesund – wie auch der eigens geschnibbelte Obstsalat. Für die kleine Nascherei backen die Teilnehmer einen Limonadenkuchen.

Die Resonanz auf die kompakte Variante des traditionellen Kindercafés sei insgesamt gut gewesen, berichtet Jette Friedrich. „Die erste Ferienwoche war schnell ausgebucht.“ Zwei feste Gruppen – eine vormittags, eine nachmittags – nahmen von Montag bis Freitag am Programm im Jugendcafé teil. Für die zweite Woche verbuchten die Organisatoren weniger Anmeldungen, sodass nur eine Vormittagsgruppe zustande kam.

Die hat aber jede Menge Spaß, wie die drei Mädels in ihrer kleinen Frühstückspause versichern: „Uns gefällt eigentlich alles hier“, outen sie sich als echte Kindercafé-Fans. Und schwups, sind sie auch schon wieder Richtung Basteltisch verschwunden . . .