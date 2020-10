Altehrwürdig und Hochmodern

Es hatte schon etwas Meditatives, als die Gläubigen am Sonntagnachmittag in der Dionysiuskirche verweilten und den Klängen ihrer frisch restaurierten Orgel lauschten.

Orgel in Welbergen Foto: Irmgard Tappe

Kirchenmusiker Thomas Lischik hatte entsprechende Erläuterungen zu dieser pneumatischen Breil-Orgel aus dem Jahre 1903 vorangeschickt. „Diese einzigartige Orgel klingt weich und rund und bringt wunderbare sphärische Töne hervor“, erklärte Lischik den zahlreichen Besuchern, die mit Mund-Nasen-Schutz bedeckt in entsprechendem Corona-Mindestabstand in den Kirchenbänken saßen. Es war übrigens das erste klassische Konzert seit Beginn der Pandemie.

Orgel in der Marienkirche Foto: Irmgard Tappe

Erstes Konzert

Unter dem Leitgedanken „Engel und Treue“ eröffnete Organist Tomasz Luzczek das Konzert auf der Breil-Orgel mit dem Stück „Praeludium und Fuge C-Moll“ von Moritz Borsig. Für Luzczek war es der erste Konzertauftritt in Deutschland. Weil es die Hauptfunktion einer jeden Orgel ist, die Kirchengesänge instrumental zu begleiten, untermalten Sandra Lischik und Kirsten Sicking verschiedene Stücke mit einfühlsamen Gesängen. Darunter eine Komposition von Thomas Lischik, „Wohin du gehst“.

Die Orgel von St. Dionysius machte den Anfang dieses Wanderkonzertes, aber auch die von St. Marien und St. Lamberti feierten an diesem Nachmittag eine Premiere. Weitaus kleiner als ihre älteren Schwestern aus den anderen beiden Kirchen ist die neue elektronische Viscount-Orgel in der Marienkirche, die kaum größer als ein Klavier ist. Dabei ist sie mit einer ausgefeilten Computertechnik ausgestattet. Dadurch lassen sich sehr unterschiedliche Stimmungen aus dem Instrument herausholen, was die beiden Kirchenmusiker virtuos zu Gehör brachten.

Orgel in St. Lamberti Foto: Irmgard Tappe

Beschwingt

Im Wechsel ließen sie Stücke einer französischen, englischen, barocken und symphonischen Orgel erklingen. „Gedenke des Todes und nutze den Tag“, war das Motto in diesem Teil des Wander-Orgelkonzertes. Getragene Stücke wie „Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ“ zählten ebenso zum Repertoire wie beschwingt klingende Lieder und Gesänge der beiden Solistinnen. In einigen Kompositionen schienen die Töne fröhlich durch das Kirchenschiff zu hüpfen, so dass einige Anwesende im Takt der Musik mit den Füßen wippten. Beschwingt traten die Kirchenbesucher danach den Weg zum letzten Teil des dreifachen Orgelkonzertes in der Lambertikirche an. „Vertrauen zu Gott – Bindung zur Kirche“ war der Leitgedanke, der uns daran erinnern soll, dass wir uns stets in Gott geborgen wissen.

Thomas Lischik beschrieb den Besuchern die technischen Besonderheiten der aufwendig restaurierten Fleiter-Orgel von St. Lamberti. Sie ist die älteste der drei Orgeltypen des Wanderkonzertes und wurde 1870 erbaut.

Organist Tomasz Luzczek spielte in Welbergen. Foto: Irmgard Tappe

Mehrstimmige Gesänge

Die Kirchenmusiker zogen alle Register, sowohl bei der „Toccata in d-Moll als auch bei den Stücken „Pière à Notre Dame“ aus der Suite Gotique des französischen Komponisten Léon Boellmann oder beim „Sabat Mater“. Die mehrstimmigen Gesänge von Sandra Lischik und Kirsten Sicking ließen dabei ein Gänsehautgefühl aufkommen. Mit dem „Abendsegen“ von Engelbert Humperdinck klang das Wanderkonzert aus – eine Veranstaltung, die Hoffnung und Zuversicht zum Ausdruck brachte. Somit war dieser Konzertnachmittag eine wohltuende Erfahrung in dieser Zeit der Pandemie.