„Ihr müsst heute ein bisschen mit anpacken, Jungs.“ Hermann Nobbenhuis hievt ein langes Brett aus der Halterung und drückt es einem der drei jungen Männer, die er an diesem Nachmittag durch die Bergwindmühle führt, in die Hand. „Das ist ein Steckbord“, erklärt der 74-jährige Besitzer des Wallholländers. Welche Funktion das Brett hat und wie es an die Flügel der Mühle angebracht wird, das werden die Besucher kurze Zeit später erfahren.

Denn Hermann Nobbenhuis zeigt den drei Gästen an diesem Nachmittag nicht nur, wie er die Mühle startbereit macht – er lässt sie auch selbst ausprobieren. Schließlich ist das keine ganz gewöhnliche Führung, die der Windmüller gibt: Bei den drei Besuchern handelt es sich um Handwerker – zwei von ihnen Wandergesellen –, die zurzeit in Och­trup weilen. Bobby Wölfle ist Dachdecker aus Wuppertal und Zimmermann Sebastian Reidel stammt aus Kochel. Der Dritte im Bunde, Leonhard Hutter, ist selbst (noch) nicht auf der Walz, interessiert sich aber dafür.

Auf die Handwerksleute aufmerksam geworden ist Hermann Nobbenhuis, als diese seine neben der Mühle gelegene Gaststätte besuchten. Der Wirt kam mit den jungen Männern ins Gespräch, und schnell geriet die Gruppe ins Fachsimpeln über Holz und andere Werkstoffe. „Ich habe sie dann eingeladen, sich einmal die Mühle anzusehen“, berichtet der Ochtruper.

An diesem Nachmittag ist es also soweit. Die Gesellen verfolgen gespannt, was der 74-Jährige über die Mühle zu berichten hat – und staunen nicht schlecht ob des enormen Wissens. So erfahren die jungen Leute zum Beispiel, dass der Flügelkranz insgesamt 24,70 Meter misst, dass sich die langsam wachsende sibirische Lärche prima als Material für die Ruten eignet, dass zwischen 13 und 15 Uhr der meiste Wind weht und warum ein Azorenhoch für einen Müller gar nicht so vielversprechend ist („Das kann man vergessen, das hält ja meist nur drei Tage.“)

Aber Hermann Nobbenhuis erzählt nicht nur eine Menge, er lässt die jungen Leute auch selber machen. Schnell haben Bobby Wölfle, Sebastian Reidel und Leonhard Hutter verstanden, wie das Steckbord und das Segel am Flügel befestigt werden. Keine halbe Stunde später setzt sich die Mühle tatsächlich in Gang – trotz des lauen Lüftchens, das an diesem Tag weht. „Und sie dreht sich doch, sagte doch Galilei, oder?“, kommentiert Nobbenhuis und schmunzelt.

Und das ist auch gut so: Denn dass sich die Bergwindmühle regelmäßig bewegt, sei enorm wichtig, wie der 74-Jährige betont. Zum einen, um Feuchtigkeit aus dem Holz „herauszuholen“, zum anderen, um eine Unwucht zu vermeiden.

Die drei Gast-Handwerker zeigen sich beeindruckt von der exklusiven Führung durch und rund um den Wallholländer. „Es ist toll, dass wir die Möglichkeit bekommen haben“, findet Bobby Wölfle.