Wer seinen Strom bei den Ochtruper Stadtwerken bezieht, darf sich freuen, denn der Betriebsausschuss hat am Montagabend für eine Preisanpassung der Grund- und Ersatzversorgung Strom für Privathaushalte beschlossen. Statt bislang 6,5 Cent pro Kilowattstunde werden künftig 6,2 Cent fällig. Umgerechnet auf einen Durchschnittshaushalt mit einem Verbrauch von 3500 Kilowattstunden pro Jahr sind das immerhin 14,70 Euro weniger.

„Wir haben gut eingekauft“, freute sich der Betriebsleiter der Stadtwerke, Robert Ohlemüller , in der letzten Sitzung des Betriebsausschusses in dieser Wahlperiode über das Ergebnis. Durch eine kontinuierliche Beschaffung sei es gelungen, den Energie- und Vertriebspreis im Vergleich zum Vorjahr zu verringern. Weitere Senkungspotenziale ergeben sich durch das Corona-Konjunkturpaket der Bundesregierung. Dieses deckelt die EEG-Umlage für 2021 auf 6,5 Cent pro Kilowattstunde. Abzüglich der Veränderungen der anderen Preisbestandteile bleibe eine Preisminderung, die der örtliche Energieversorger nun an die Kunden weitergebe.

Mahngebühren werden angepasst

Apropos: Wer hat nicht schon einmal vergessen, seine Stromrechnung zu bezahlen? Bei den Stadtwerken folgte in solch einem Fall bislang eine Zahlungserinnerung inklusive einer Mahngebühr von 2,50 Euro. Ab dem 1. Januar 2021 wird sich das ändern. Denn die aktuelle Rechtssprechung erlaubt bei der ersten Mahnung nur eine Gebühr von 1,60 Euro. Auch die anderen Mahngebühren wurden angepasst.

Tiefer in die Tasche greifen müssen die Stadtwerke-Kunden ab 2021 bei der Schmutzwassergebühr. Diese stieg von 1,40 Euro pro Kubikmeter auf 1,53 Euro, gleichzeitig sank die Niederschlagswassergebühr von 0,25 auf 0,21 Euro pro Quadratmeter. Im Endergebnis bedeutet das eine Erhöhung der Abwassergebühren. Am Beispiel eines vom Bund der Steuerzahler entwickelten Musterhaushaltes mit 200 Kubikmetern Abwasser, 130 Quadratmetern versiegelter Fläche und einer Jahresgebühr von 60 Euro werden statt bisher 372,50 Euro pro Jahr künftig 393,30 Euro fällig. Eine Erhöhung um 5,58 Prozent.