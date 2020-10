Ochtrup -

Von Anne Steven

Das Wichtigste am Weltspartag war in den 1950er Jahren nicht etwa das Geld in der Spardose oder das obligatorische Werbegeschenk von Volksbank oder Sparkasse. „Das Wichtigste war der Luftballon“, erinnern sich Hans Hues, Urgestein bei der Verbund-Sparkasse Emsdetten/Ochtrup, und Elisabeth Duesmann, ebensolches bei der Volksbank Och­trup-Laer, unisono. Die beiden Töpferstädter haben für die WN-Serie „Och­trup einst und heute“ in ihren Erinnerungen zum Weltspartag gegraben.