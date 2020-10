Ochtrup -

Von Anne Steven

Knapp zwölf Jahre ist es her, dass sich die Freien Wähler gründeten und frischen Wind in die bestehende Parteienlandschaft in der Töpferstadt brachten. Claudia Fremann und Manfred Mensing erinnern sich an die Anfänge – und daran, wie sie als „Schmuddelkinder“ zunächst einen schweren Stand in der Lokalpolitik hatten.