Ein unbekannter Mann hat am Donnerstagabend gegen 19.30 Uhr eine 28-jährige Ochtruperin auf einem Schulhof an der Lortzingstraße angepöbelt und bedroht. Das teilt die Polizei am Freitagmittag mit.

Die Geschädigte war demnach mit ihrem Hund unterwegs, als ihr der Mann auf einem Fahrrad folgte. Der Unbekannte stieg den Schilderungen der Geschädigten zufolge von seinem Rad ab, näherte sich ihr und bedrohte sie mit Worten. Dann hatte er plötzlich einen unbekannten, länglichen Gegenstand in der rechten Hand, den er der 28-Jährigen bedrohlich entgegenhielt. Die Geschädigte rief einen Verwandten zur Hilfe. Daraufhin entfernte sich der Angreifer in Richtung Beethovenstraße.

Der Mann wird laut Polizeibericht wie folgt beschrieben: etwa 20 Jahre alt, zwischen 1,80 und 1,90 Meter groß und schlank. Er trug einen Dreitagebart und sah südländisch aus. Seine dunkle Jacke hatte einen Fellansatz an der Kapuze. Außerdem trug der Mann eine Kappe. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Och­trup unter Telefon 0 25 53 / 93 56 41 55 entgegen.