Aus der Verlosung eines Früh- oder Dämmerschoppenkonzerts im Rahmen einer Challenge des Spielmannszugs Weiner-Schützen von August sind jetzt die Sieger ermittelt worden. Gewonnen hat das Malermeister-Ehepaar Stefan und Andrea Althoff aus Langenhorst. Das Unternehmen sei schon seit vielen Jahren Hauptsponsor des Spielmannszuges, heißt es im Bericht.

Am 8. August war die Challenge ins Leben gerufen und ein Video im Garten des Vorsitzenden Jürgen Reschke gedreht worden. Die Spielleute riefen darin die Schützenvereine und Sponsoren, für die der Musikzug normalerweise aufspielt, dazu auf, sich mit einem kleinen Film um das Konzert zu bewerben. Veröffentlicht wurde das Video nach Ankündigung in den Westfälischen Nachrichten auf Facebook und der Homepage der Spielleute. In dem sozialen Netzwerk erhielt der Beitrag insgesamt 4737 Klicks.

Die Auswertung der Aktion fand jetzt im Proberaum des Stadtmusikerhauses statt. Angesichts der zahlreichen Bewerbungsvideos beschloss die Jury, dass es neben dem Sieger auch noch einen zweiten und dritten Gewinner geben sollte. Platz zwei belegte der Schützenverein Alt- und Bollhorst, Platz drei ging an den Förderkreis Kinderkarneval.

Jürgen Reschke überbrachte die Glückwünsche, assistiert von zwei Schlagwerkern, an den Sieger des Events. Stefan und Andrea Althoff freuten sich laut Mitteilung riesig über den Gewinn des musikalischen Früh- oder Dämmerschoppens.

Geplant sei, soweit es die Pandemie erlaubt, bei schönem Wetter ein großes Fest auf dem Gelände der Familie Althoff zu machen, heißt es in dem Bericht. Die Jury überbrachte den Zweit- und Drittplatzierten die Nachricht, dass sie mit einer Abordnung zu diesem Event eingeladen sind.