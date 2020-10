Kindlichen Fragen nicht ausweichen

Auch wenn der Tod für manche Menschen ein Tabu ist – vielen Ochtruper Eltern scheint das Thema auf den Nägeln zu brennen. Entsprechend gut besucht war die Veranstaltung der Kirchengemeinde St. Lambertus am Donnerstagabend, die ursprünglich im Forum der Lambertibücherei geplant war. „Wir sind ins Georgsheim ausgewichen, weil hier die Abstandsregeln besser umgesetzt werden können“, sagte Pastoralreferentin Anja Möllers , die den Abend gemeinsam mit ihrer Kollegin Andrea Spieker-Kreft , die Trauerbegleiterin für Kinder und Jugendliche ist, leitete. Mit dabei war auch Erzieherin Nadine Bußmann von der Kita St. Martin als Vertreterin der Kindergärten.

Die anwesenden Eltern bekamen Anregungen, wie sie auf die Fragen ihrer Kinder eingehen können, wenn jemand aus der Familie oder Nachbarschaft gestorben ist. Oder wenn das geliebte Haustier stirbt – denn das ist oft die erste Begegnung der Kinder mit Tod und Trauer.

Ein Thema, zu dem die Kleinen unbefangen ihre kindlichen Fragen stellen. Sie möchten zum Beispiel wissen, ob Oma im Grab frieren muss. Oder sie fragen: „Wie kommt der große Opa in die kleine Urne?“, was auch der Leitgedanke des Abends war.

„Auf keinen Fall ausweichende Antworten geben, sondern offen mit dem Thema umgehen“, riet Anja Möllers. Einfluss auf das Todesverständnis von Kindern hätten das soziale und familiäre Umfeld, aber auch kulturelle, ideologische und andere individuelle Vorstellungen.

Natürlich hat ein Dreijähriger andere Fragen als ein Kind im Grundschulalter. Andrea Spieker-Kreft stellte die Todesvorstellungen von Kindern in den unterschiedlichen Altersphasen vor. „In den ersten zwei Lebensjahren hat ein Kind noch keine konkreten Vorstellungen vom Tod. Es spürt aber sehr wohl, wenn eine Bezugsperson plötzlich nicht mehr da ist und wenn die Eltern traurig sind.“

„ Sagen Sie, dass ein toter Mensch nicht mehr atmet. Sagen Sie, dass ein toter Mensch nicht mehr atmet. “ Andrea Spieker-Kreft

Ab dem zweiten Lebensjahr, erläutert Spieker-Kreft, wachsen die geistigen und emotionalen Kompetenzen. Das Kind lernt, Informationen zu begreifen und in Bildern zu denken. Der Tod ist in dem Alter noch ein ab­strakter Begriff. Die Kinder interessieren sich etwa, woran man erkennt, dass Opa tot ist. Spieker-Kreft warnt vor Formulierungen wie „Opa ist für immer eingeschlafen“ – weil das Kind dann einen schlafenden Menschen für tot halten könnte. „Sagen Sie, dass ein toter Mensch nicht mehr atmet“, riet Spieker-Kreft.

Manchmal stellen Kinder auch Fragen, auf die Erwachsene keine Antwort wissen. „Wie kommt Opa vom Grab in den Himmel?“ oder „Wo ist Oma jetzt?“. Spieker-Kreft und Möllers empfahlen den Eltern, nicht auszuweichen, sondern zu bekennen, dass sie es nicht genau wissen, und dem Kind vorzuschlagen: „Wir überlegen mal gemeinsam, wo Oma wohl sein könnte. Was glaubst du denn, wo sie jetzt ist?“ Dadurch erfahren Kinder, dass sie ernstgenommen werden. In ihrer kleinen Welt pendeln sie zwischen Fantasie und Realität und finden ihre eigene Vorstellung, wo und wie ein Verstorbener weiterlebt. Etwa in einem wunderschönen, weißen Wolkenhaus. Oder auf einem der vielen Sterne, die nachts am Himmel leuchten.

Im Grundschulalter begreifen Kinder, dass der Tod etwas Endgültiges ist. Ihre Fragen kreisen um Sterben, Tod, Trauer, Bestattungsart und werden zunehmend differenzierter, wobei auch die Seele ins Spiel kommt. „In diesem Alter möchten die Kinder viele Informationen bekommen, und sie entwickeln ihr eigenes Weltbild“, erklärte Spieker-Kreft.

In jedem Alter gilt: Kinder unbedingt teilhaben lassen, wenn jemand aus der Familie gestorben ist. Stets im Blick haben sollte man dabei die sozialen Grundbedürfnisse: sich geborgen fühlen, dazu gehören und sich geliebt fühlen, wichtig sein, sich fähig fühlen und Einfluss nehmen dürfen.

Kinder spüren ohnehin, wenn die Eltern traurig sind. Man sollte ihnen erklären, warum das so ist, warum sie jetzt weinen müssen, aber irgendwann auch wieder lachen können.

Bei Kindern liegen Gefühle von Trauer und Freude dicht beieinander. Gerade noch geweint, weil der geliebte Opa tot ist, können sie ein paar Minuten später unbeschwert mit ihren Freunden umher toben. Oder sie möchten sich mit ihren Freundinnen verabreden. Denn sie sind sprunghaft – je jünger, desto ausgeprägter. „Das tun, was mir guttut, und nicht das, was die Leute von mir erwarten – das lernen wir von Kindern, die sich ihre trauerfreien Zeiten nehmen, um Kraft zu sammeln“, bemerken Möllers und Spieker-Kreft.