Seit ihrem Bau war die Felsenmühle im Besitz der Familie Ermke – bis zum 2. Oktober 2019, als Severin Romero die Mühle kaufte. Der neue Eigentümer plant laut einer Pressemitteilung im Vorfeld der Saison 2021 umfangreiche Sanierungsarbeiten an der Fassade und im gesamten Außenbereich.

Nach Abstimmung mit der aktuellen Pächterin, die vorzeitig aus dem Pachtvertrag entlassen werden möchte, sei der Weg frei für die Modernisierung, heißt es in der Presseinformation. In diesem Zusammenhang habe der Eigentümer bereits erste Gespräche mit dem Bauamt, Fachfirmen der Fassadensanierung, dem Eigentümer der Bergwindmühle sowie mit lokalen Landschaftsgärtnern geführt.

Verschiedene Unternehmen, die bereits in Ochtrup (Beltman-Bau und Bergwindmühle) und Münster (Prinzipalmarkt und Schloss) in der Sanierung von historischen Gebäuden und Bauwerken tätig waren, würden Anfang November die Fassade der Felsenmühle analysieren und ein Konzept für den langfristigen Erhalt vorstellen.

Konzeptionell soll sich die Felsenmühle laut Severin Romero verändern. „Das bestehende Konzept wird aufgebrochen und anderen Zielgruppen zugänglich gemacht“, heißt es in der Pressemitteilung. Über diese Inhalte werde es Anfang des Jahres eine detaillierte Darstellung geben. Es stehe heute bereits fest, dass der Name Felsenmühle „ins rechte Licht gerückt“ werde. In sämtlichen Marketingaktivitäten werde sich ausschließlich auf die Marke Felsenmühle fokussiert. Frühestens 2021/2022 könnte die Mühle als Eventlocation positioniert werden.

Severin Romero ist nach eigenen Angaben Großveranstalter in Münster mit über 17 Jahren Erfahrung, der auch für eigene gastronomische Konzepte verantwortlich zeichnet.