Freude an der Kunst verbindet noch immer

Das Gemälde im Seniorencafè der Villa Winkel sticht ins Auge. Zwei Gesichter, die einander anschauen. Zwei Menschen, die miteinander reden. Ist es die erste Begegnung der Beiden? Oder sind sie seit Längerem miteinander vertraut? Und warum hat der Mann eine rote Wange? „Ist doch ganz klar. Das ist die Schamesröte in seinem Gesicht, Der Mann ist verliebt und weiß nicht, wie er es seiner Angebeteten beibringen soll“, meint Liesel Liening lachend.

Gemeinschaftswerke

Das Bild ist ein Gemeinschaftswerk der Malgruppe aus dem Seniorencafé. Noch weitere Objekte schmücken die Wände. Ein abstraktes Farbenspiel, aber auch ein Blumenstillleben, das sehr detailliert gemalt wurde. Und das Aquarell „Brennender Dornbusch“. Mit flottem Pinselstrich wurde das Motiv aus dem Alten Testament ins Bild gesetzt. Alle Gemälde seien in Zusammenarbeit entstanden, erzählt Liesel Liening.

Vor 20 Jahren gründete die 89-Jährige die Malgruppe. „Ich hatte zu der Zeit schon viele Jahre selber gemalt. Das hat mir immer Freude gemacht. Und diesen Spaß am Malen wollte ich gern anderen Leuten vermitteln“, nennt die Ochtruperin ihre Beweggründe. Die Gruppe wuchs recht schnell. Die Teilnehmerinnen kamen aus der Töpferstadt und den umliegenden Orten.

Seit der Gründung sind einige Mitglieder gestorben, andere kamen aus Alters- oder Krankheitsgründen nicht mehr zu den Treffen. Neue Teilnehmerinnen kamen hinzu. „Das ist nun mal der Lauf des Lebens“, meint Liesel Liening. Nachdem sie vor einigen Jahren die Leitung aufgab, hat die Gruppe auch das gemeinsame Malen im Seniorencafé eingestellt. Trotzdem treffen sich die im zweiwöchigen Rhythmus weiter – sofern es die Coronabedingungen zulassen.

Spiele spielen

Manchmal spielen sie Karten, Mensch ärgere dich nicht und andere Gesellschaftsspiele. Oder sie trinken Kaffee, essen Kuchen und plaudern, schwelgen in Erinnerungen an ihr gemeinsames Malen. Sie habe das Arbeiten und den Austausch mit Gleichgesinnten immer sehr geschätzt. Tiere und Blumen seien ihre Lieblingsmotive gewesen, erinnert sich Gisela Sunder. „Heute male ich allerdings nicht mehr. Aber zu den Treffen komme ich trotzdem. Die Gemeinschaft ist mir wichtig“, sagt sie.

Das finden auch die anderen Hobbykünstlerinnen. Sie erzählen, dass sie neben den beliebten Gemeinschaftsbildern auch eigene Werke schufen. Irgendwann waren so viele schöne Aquarelle entstanden, dass die Gruppe sie in etlichen Ausstellungen präsentierte. Unter anderem in der Volksbank, in Seniorenheimen und einer Eisdiele. „Bei einer der Ausstellungen wurden zwei Bilder gestohlen“, erinnert sich Anne Frambach. Auch eines ihrer Gemälde gehörte zu den begehrten Objekte der Diebe.

Leidenschaft fürs Malen

Anne Frambach kommt schon seit vielen Jahren zu den Treffen im Seniorencafé. „Als Kind habe ich immer gern gemalt und gezeichnet. Später ließ das dann nach. Aber hier habe ich wieder neuen Ansporn bekommen“, sagt sie. Eine beliebte Freizeitbeschäftigung sei das Malen nach wie vor für sie.

Jede der Malerinnen hat ihren individuellen Stil entwickelt. Rosemarie Bujak zum Beispiel ist recht experimentierfreudig und wagt sich an unterschiedliche Techniken heran. Landschaften sind dabei ihre Favoriten. Ebenso ergeht es Helene Löcker. Bevor sie zu der Malgruppe gestoßen ist, hatte sie einen Malkurs der Volkshochschule besucht. Die Malleidenschaft hat Helene Löcker und Rosemarie Bujak bis heute nicht losgelassen.

„Wir könnten doch auch mal wieder etwas Gemeinsames ausprobieren. Mandalas vielleicht“, schlagen sie vor, während Antonia Pomas den Damen frischen Kaffee einschenkt. „Ich habe zwar nie gemalt“, bekennt die Ochtruperin, „aber ich bin einfach gern mit dieser Gruppe zusammen.“