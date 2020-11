Ochtrup -

Von Anne Steven

Seit Montag sind die Musikschulen in NRW geschlossen. Keine gute Entscheidung, findet der Leiter der Musikschule in Ochtrup, Andreas Hermjakob. Die Politiker hätten an dieser Stelle differenzierter vorgehen müssen, kritisiert er. Schließlich blieben auch Schulen und Kitas geöffnet. Nichtsdestotrotz stellen die Musikschuldozenten nun wieder auf Online-Unterricht um – auch wenn das kein Ersatz für den Präsenzunterricht ist.