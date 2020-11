Im August des vergangenen Jahres hatte der Angeklagte in einem Strafverfahren gegen seinen Bruder mit seiner Aussage diesen in Schutz genommen, ohne selbst davon einen Vorteil zu erlangen. Der Bruder hatte die Freundin des Angeklagten, mit der er heute nach eigenen Angaben nach islamischem Recht verheiratet ist, körperlich misshandelt und dabei leicht verletzt.

Als Zeuge hatte der Angeklagte seinerzeit ausgesagt, er sei bei dem Vorfall dabei gewesen. Keinesfalls habe der Bruder seine Freundin geschlagen oder getreten. Alles habe ein Missverständnis sein müssen. Aufgrund dieser Zeugenaussage musste das Gericht den im August Angeklagten freisprechen.

Inzwischen wurde allerdings ermittelt, dass bei dem Vorfall tatsächlich Gewalt ausgeübt worden war. Daher wertete die Staatsanwaltschaft die damaligen Angaben als uneidliche Falschaussage und zog den Mann deshalb vor dem Amtsgericht Steinfurt zur Rechenschaft.

In seiner Einlassung beteuerte der Angeklagte, dass er aufgrund seines islamischen Glaubens die Falschaussage getroffen habe. Er habe sowohl seinen Bruder als auch seine Freundin vor möglichen negativen Folgen nach islamischem Recht bewahren wollen. Außerdem habe er das Geschehen als reine Familienangelegenheit betrachtet.

Zu seinen persönlichen Lebensumständen gab der Angeklagte an, dass er mit seiner Freundin einen gemeinsamen Hausstand führe, er ein regelmäßiges Einkommen aus einer festen Anstellung erziele und seine in Afghanistan lebenden Angehörigen unterstütze. Er sei seit zehn Jahren mit einer befristeten Aufenthaltserlaubnis in Deutschland und gut in die Gesellschaft integriert. Er hoffe, dass er nach einer Verurteilung keine Probleme mit seinem Arbeitgeber bekomme.

Die Richterin verurteilte den Angeklagten zu einer Geldstrafe von 90 Tagessätzen zu je 40 Euro und folgte damit weitgehend dem Antrag der Staatsanwaltschaft. Da nach dem Gesetz wegen Falschaussage eine Mindeststrafe von drei Monaten Freiheitsentzug vorgesehen ist und nach der Beweisaufnahme auch nur ein Urteil im niedrigen Bereich in Betracht käme, wandelte sie das Urteil in eine Geldstrafe um, die dem Angeklagten deutlich sein Fehlverhalten vor Augen führen müsse.

Als erschwerend wertete die Richterin, dass der Angeklagte vor seiner Aussagen ausdrücklich auf die Folgen einer Falschaussage hingewiesen wurde. Positiv wertete sie das glaubhafte Geständnis, die erkennbare Reue und die Einsicht in sein Fehlverhalten. Auch dass er bisher strafrechtlich nicht in Erscheinung getreten war und gut in Deutschland integriert sei, sprach für ihn. „Dennoch duldet der Rechtsstaat keine falsche Aussage vor Gericht“, stellte die Richterin unmissverständlich klar.

Um dem Angeklagten nicht die Zukunft zu verbauen, schlug sie vor, dass die Geldstrafe in Höhe von 3600 Euro auf Antrag bei der Staatsanwaltschaft auch in monatlichen Raten gezahlt werden könne. Sollten keine Rechtsmittel eingelegt werden, kann das Urteil in einer Woche in Kraft treten.