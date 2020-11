Fast die Hälfte der erwerbstätigen Ochtruper hat ihre Brötchen 2019 vor Ort verdient. Das geht aus einer aktuellen Erhebung von Information und Technik (IT) Nordrhein-Westfalen als statistisches Landesamt hervor. Demnach mussten 5401 der 11 245 in der Statistik erfassten Arbeitnehmer aus der Töpferstadt diese nicht regelmäßig für ihren Job verlassen.

Anders sah das für 5844 Ochtruper aus, die ihrem Beruf jenseits der Grenzen ihres Wohnortes nachgingen. Dadurch ergab sich eine Auspendlerquote von 52 Prozent. Mit diesen Zahlen lag die Töpferstadt auf Platz 331 der Rangliste der Kommunen in NRW mit den höchsten Werten in diesem Vergleich. Innerhalb des Kreises Steinfurt wiesen nur zwei Städte eine geringere Auspendlerquote vor, nämlich Emsdetten mit 50,8 Prozent auf Platz 341 und Rheine mit 44,8 Prozent auf Rang 359. Zwar gab es mit Ibbenbüren (54,2 Prozent/Platz 319), Lengerich (53,5 Prozent/Platz 323) und Steinfurt (58,2 Prozent/Platz 288) noch weitere Kommunen, in denen die Zahl der Auspendler nicht wesentlich höher lag als die der Erwerbstätigen, die vor Ort arbeiten, doch in den meisten Kommunen war dieser Wert zum Teil erheblich höher – am höchsten in Lotte (81,2 Prozent/Platz elf).

Weit waren die Wege für die meisten, die im vergangenen Jahr für ihren Job in eine andere Stadt oder Gemeinde fuhren, übrigens nicht. Denn auf der nächsthöheren Ebene betrug die Quote gerade einmal 30,9 Prozent. 174 354 der 252 354 Erwerbstätigen im Kreis Steinfurt verdienten dort auch ihren Lebensunterhalt, während lediglich 78 000 außerhalb arbeiteten.

Weiter unten in der Rangliste war Ochtrup auch bei den Einpendlern zu finden, nämlich mit einer Quote von 46,3 Prozent auf Platz 338. Von den 10 051 Menschen, die in der Töpferstadt arbeiteten, lebten 5401 auch dort. 4650 kamen aus anderen Kommunen. Eine geringere Einpendlerquote hatten nur Lienen (46 Prozent/Platz 342) und Rheine (45,1 Prozent/Platz 353). Noch wesentlich niedriger lag der Wert auf den gesamten Kreis Steinfurt gesehen, und zwar bei 21,2 Prozent. Von den 221 310 Personen, die in diesem Gebiet arbeiten, kamen nur 46 956 von außerhalb.

Durchschnittlich lag der Pendlerweg, auf die Zahlen für das gesamte Bundesland bezogen, bei 19,8 Kilometern. Frauen legten mit 18,6 Kilometern im Mittelwert eine um zwei Kilometer kürzere Strecke zurück als Männer mit 20,7 Kilometern.