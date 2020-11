Einen Tag der offenen Tür an einer Schule durchzuführen, wenn alle auf Abstand bleiben müssen und Kontakte möglichst reduziert werden sollen, das macht natürlich keinen Sinn – und ist auch nicht erlaubt. Aber entscheiden, auf welche weiterführende Schule sie im kommenden Schuljahr gehen möchten, müssen die Viertklässler trotzdem irgendwie. Das Planungsteam an der Städtischen Realschule ist deshalb kreativ geworden.

Das Planungsteam der Realschule hat für alle Viertklässler eine kleine Überraschung vorbereitet. Foto: Anne Steven

„Für die Kinder wäre es wichtig gewesen, einen Fuß in die Schule zu setzen und ein Bauchgefühl zu bekommen“, weiß Schulleiterin Doris Nollen Kuhlbusch. Doch ihre Kolleginnen hätten das Beste aus der Situation gemacht. „Wir wollten die Schule digital erlebbar machen“, beschreibt Tanja Homann-Figur den Ansatz. Mithilfe eines Videos, das von den Fünft- und Zehntklässlern der Realschule gemeinsam gedreht wird, sollen die Grundschüler einen Eindruck von der Realschule bekommen. Es wird ab Mitte Dezember auf der Homepage der Schule zu sehen sein. Dort können Eltern dann zudem eine vertonte Präsentation finden, in der die Schulleitung sämtliche Fakten und Informationen zusammengetragen hat. Außerdem werden etwa 500 Viertklässler Post von der weiterführenden Schule bekommen. In kleinen Papiertüten ist unter anderem ein Quiz sowie Infomaterial für die Eltern und eine Überraschung enthalten.

Die obligatorische Führung durch die Realschule wollen die Lehrerinnen gerne am Kennenlerntag im neuen Jahr nachholen. „Wir müssen dann natürlich gucken, ob und wie diese Führungen stattfinden können“, schränkt Christiane Tellmann ein. Nur, alles komplett ausfallen zu lassen, das sei einfach zu schade. Zum Planungsteam gehören neben Christiane Tellmann und Tanja Homann-Figur Maria Zumwalde, Mirijam Lehmkuhl, Sara Schumann, Leonie Kemper und Sarah Hohlbecher sowie der stellvertretende Konrektor Raphael Maiwald.

„Wir hoffen, mit diesem Konzept das Abstraktum, dass die Realschule für die Viertklässler derzeit noch ist, etwas realer zu machen“, wünscht sich die Schulleiterin. Voraussichtlich Mitte Dezember soll das Angebot erlebbar werden.