Neues Rezept mit individueller Note

„Na, dann wollen wir mal“, sagt Roswitha Huesmann . Sie bindet eine Küchenschürze um und legt los. Wirsing in Streifen schneiden, Zwiebeln klein hacken. Alles zackzack mit dem Küchenmesser. „Per Hand geht das ebenso schnell wie mit der Küchenmaschine. Und das Spülen des Schnitzelwerks bleibt mir erspart“, meint die erfahrene Hausfrau lachend. Für die WN-Serie „In Ochtruper Töpfe geschaut“ bereitet sie an diesem Morgen „Wirsingauflauf mit Knusperkruste“ zu.

Premiere für den Wirsingauflauf mit Knusperkruste

„Dieses Rezept probiere ich heute das erste Mal aus. Ich hoffe, es schmeckt“, bemerkt die Ochtruperin und wirft einen kurzen Blick auf das Rezept. Sie wandelt es aber ein wenig ab, um dem Gericht eine individuelle Note zu verleihen. So fügt sie jeweils eine Prise Kurkuma und Kreuzkümmel hinzu. „Das mache ich bei allen Kohlsorten, weil der Kohl dadurch bekömmlicher wird und eine schönere Farbe bekommt“, verrät sie.

Gemüse kommt bei Roswitha Huesmann täglich auf den Tisch. Wobei sie die saisonalen Sorten bevorzugt. Momentan zählen Kürbis, Zucchini und Möhren dazu. Und natürlich die verschiedenen Kohlsorten.

Roswitha Huesmann verwendet für den Wirsingauflauf kleine Hackbällchen. Foto: Irmgard Tappe

„Vergangene Woche habe ich mal einen Spitzkohleintopf ausprobiert. Sehr lecker. Aber der Wirsingauflauf reizte mich auch“, bemerkt sie und gibt einen Stich Butterschmalz in die Pfanne. Darin werden die Zwiebeln geschmort, die anschließend zur Hälfte in einen großen Kochtopf kommen. Jetzt noch etwas Zucker hinein und karamellisieren lassen. Dann gibt die Hobbyköchin den geschnibbelten Wirsing, die Gewürze sowie den Saft einer Orange in den Topf. „Der Saft verleiht dem Kohl eine fruchtige Note“, bemerkt die Och­truperin. Zum Schluss noch Gemüsebrühe hinzugießen – dann köchelt der Kohl zehn Minuten leise vor sich hin.

Nebenbei verrät Roswitha Huesmann, dass sie Gemüsebrühe selbst zubereitet, indem sie beliebige Gemüsesorten in etwas Wasser kocht, das kräftig mit Salz gewürzt wird. Danach püriert sie das Gemüse, verfeinert die heiße Paste mit geriebenem Parmesan und gibt sie in kleine Schraubgläschen. „Ein gehäufter Teelöffel Paste ergibt 500 ml Brühe. Ganz ohne Geschmacksverstärker“, sagt Roswitha Huesmann und heizt schon mal den Backofen vor.

Zwischendurch wird aufgeräumt

Während der Kohl gart, brät sie kleine Hackbällchen in der Pfanne kross an. Zwischendurch räumt sie die Arbeitsplatte auf. „Das muss sein. Im Chaos kann ich nicht arbeiten“, sagt sie.

Der Kohl hat mittlerweile den passenden Biss. Roswitha Huesmann schichtet ihn im Wechsel mit den Hackbällchen in eine gefettete Auflaufform. Zum Schluss streut sie eine Mischung aus geraspeltem Ziegenkäse, geriebener Orangenschale, gerösteten Toastbrotbröseln, gehackten und gerösteten Walnüssen und Pinienkernen sowie die restlichen Zwiebeln, Pfeffer und Petersilie über den Wirsing. Und dann ab in den Backofen, wo der Auflauf etwa eine halbe Stunde bei 200 Grad gart.

Roswitha Huesmann gehört zu den Frauen, die vor ihrer Hochzeit „die Küche gelernt haben“. Ihrem Vater sei wichtig gewesen, dass sie ein hauswirtschaftliches Jahr absolviert, damit sie später einmal gut kochen kann, blickt sie zurück. „Aber ich habe dieses Jahr nicht bereut. Da habe ich das Kochen nach Hausfrauenart sehr gut gelernt.“

Roswitha Huesmann kocht lieber selbst statt auf Fertiggerichte zurückzugreifen

Dass bei ihr täglich eine warme Mittagsmahlzeit auf den Tisch kommt, ist für sie selbstverständlich. Auch das klassische Sonntagsmenü gehört dazu. Von Fertiggerichten hält sie nicht viel. Sie kocht lieber selbst. Auch als sie noch aktiv in ihrem Modehaus arbeitete, war das so. „Oft habe ich Eintopf für zwei Tage gekocht“, erinnert sie sich. Jetzt im Rentenalter genieße sie es, mehr Zeit zu haben und verschiedene Koch- und Backrezepte auszuprobieren, erzählt Roswitha Huesmann, während sie Bratkartoffeln in der Pfanne schwängt. Die serviert sie nämlich als Beilage zum Wirsingauflauf.

Inzwischen gesellt sich auch Bernd Huesmann dazu. Ihr Mann ist allerdings nicht dazugekommen, um dem Menü den letzten Schliff zu verleihen. „Zum Kochen“, sagt er lachend, „bin ich nicht zu gebrauchen. Da habe ich zwei linke Hände.“ Der Auflauf ist mittlerweile fertig und Roswitha Huesmann richtet ihn mit der Beilage liebevoll auf Tellern an. „Hm, wie gut das duftet. Und es schmeckt ausgezeichnet“, meint ihr Mann anerkennend. Recht hat er, findet auch die Berichterstatterin.

Rezept Wirsingauflauf mit Knusperkruste Zutaten:800 g Wirsing3 Zwiebeln1 bis 2 Knoblauchzehen1 Bio-Orange1 EL ZuckerSalz, Pfeffer, Kurkuma und Kreuzkümmel sowie150 ml GemüsebrüheFür die Hackbällchen 250 g Hackfleisch mit Pfeffer, Salz, Senf, Paniermehl, zarten Haferflocken und einem Ei vermengen, kleine Bällchen formen und diese kross anbraten.Für die Knusperkruste werden drei Scheiben Toast, 100 g Ziegengouda, 100 g gehackte Walnüsse und Pinienkerne und ein halber Bund Petersilie benötigt. Den geraspelten Käse mit den gehackten und gerösteten Nüssen, der gehackten Petersilie und den gerösteten Toastbrotbröseln vermengen.Wirsing: Den Kohl in feine Streifen schneiden, Knoblauch und Zwiebeln fein hacken. Zwiebeln schmoren und zur Hälfte mit dem Zucker in einen Topf geben. Zucker karamellisieren lassen, dann Kohl, Gewürze, Zucker, den Orangensaft und Gemüsebrühe hinzugeben und zehn Minuten köcheln lassen.Alle Komponenten in eine gefettete, flache Auflaufform schichten, als letzte Schicht die Knusperkruste. Im Backofen muss der Auflauf etwa 30 Minuten bei 200 Grad Ober- und Unterhitze garen. Dazu passen Bratkartoffeln. ...