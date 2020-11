Es ist mittlerweile stockduster am Rande der Bilker Straße, als das Funkgerät von Peter Gehrmann-Beuttenmüller in der Finsternis erneut aufleuchtet. „Wir haben jetzt einen mit 91 Stundenkilometern“, meldet sich die Stimme des Kollegen, der in gut einem Kilometer Entfernung mit der Laserpistole steht.