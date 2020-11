Auch das Café Knitterfrei ist von den neuen Verfügungen zu den Corona-Schutzmaßnahmen betroffen und musste seinen Betrieb am vergangenen Montag vorübergehend schließen. Der benachbarte Werkstattladen des Knitterfrei und die Heißmangel bleiben aber geöffnet, schreiben die Caritaswerkstätten Langenhorst in einer Mitteilung.

„Wir hoffen, dass die Infektionszahlen wieder sinken und man im Knitterfrei bald auch wieder Kaffee und Kuchen genießen kann“, wird Werkstattleiter Alexander Lürwer in der Mitteilung zitiert. „Bis dahin werden die Beschäftigten in den Räumen neben Werkstattladen und Heißmangel auch andere Arbeiten aus dem Bereich der Caritaswerkstätten ausführen.“

Neun Arbeitsplätze für Menschen mit Behinderungen sind in den drei Angebotsbereichen angesiedelt. „Es ist unser Bestreben, den Beschäftigten auch unter Corona-Bedingungen die volle Teilhabe am Arbeitsleben zu ermöglichen“, ergänzt der Technische Leiter der Werkstätten, Achim Koße. „Dank großzügiger räumlicher Bedingungen kann den allgemeinen Hygieneanforderungen durch Corona im Knitterfrei sehr gut entsprochen werden.“ Montags bis donnerstags zwischen 9 und 16.30 Uhr (freitags bis 15.30 Uhr) können also auch weiterhin Produkte des Werkstattladens erworben sowie die Dienstleistung der Heißmangel in Anspruch genommen werden.

Der Adventsmarkt in den Caritaswerkstätten muss in diesem Jahr allerdings ausfallen. Seit vergangener Woche werden jedoch im Knitterfrei einige Weihnachtsprodukte der Werkstätten angeboten. Ab dem 23. November (Montag) können hier dann auch Adventskränze in begrenzter Anzahl erworben werden.