Im Bereich der Schulsozialarbeit hat es in diesem Jahr an der Städtischen Realschule und der Gemeinschaftshauptschule Verstärkung gegeben. Norbert Averbeck ist seit Januar Sozialarbeiter an der Realschule. Christiane Barjic-Hörst hat mit Beginn des neuen Schuljahres im August ihre neue Stelle an der Hauptschule angetreten.

Nah am Menschen sein, ihnen zuhören und sie beraten – das ist für Christiane Bartic-Hörst ein Grundsatzanliegen. Zunächst hatte sie eine Ausbildung im Bereich Versicherungen absolviert. „Da war ich zwar auch beratend tätig. Aber es ist ein Unterschied, ob ich jemanden in Rentenfragen berate oder bei sozialen Problemen“, bemerkt sie.

Der Wunsch nach einer sozialen Tätigkeit ließ die Ochtruperin jedenfalls nicht los, und Christiane Bartic-Hörst entschied sich für ein zusätzliches Studium zur Diplom-Sozialpädagogin und Sozialarbeiterin. Nach erfolgreichem Abschluss sammelte sie Erfahrungen im Verein „Lernen fördern“ sowie in der Arbeitsvermittlung und Flüchtlingshilfe. „Und jetzt habe ich hier meinen Traumjob gefunden“, sagt die Ochtruperin glücklich. Die 40-Jährige versteht sich als helfende Hand von Schülern in Konfliktsituationen. „Die Jugendlichen können mit jeglichen Anliegen zu uns kommen. Unsere Türen stehen ihnen jederzeit offen“, bemerkt sie.

Die Gesichter und Namen aller rund 300 Schülern der Gemeinschaftshauptschule sind der Ochtruperin wahrscheinlich noch nicht vertraut. Doch erste Eindrücke von den Jugendlichen hat sie bereits bekommen. „Mir ist unter anderem aufgefallen, dass einige Schüler sich gegenüber ihren Klassenkameraden sehr empathisch und achtsam verhalten“, sagt sie und nennt als Beispiel Schüler, die einen Blick dafür haben, wenn es Mitschülern nicht gut geht. Die Beobachtungen hätten sie ihr mitgeteilt. „Dieses Verhalten hat mich positiv beeindruckt, und ich versuche, es auch zu fördern“, berichtet sie.

Christiane Barjic-Hörst freut sich auf verschiedene Projektarbeiten und auf vertrauliche Gespräche mit den Schülern. Für die Eltern, so Barjic-Hörst, seien die Schulsozialarbeiter ebenfalls diskrete Ansprechpartner.

„Wir legen natürlich auch großen Wert darauf, dass die Lehrer eingebunden werden in unsere Arbeit. Denn Klassenlehrer spielen eine führende Rolle“, ergänzt Norbert Averbeck. Der 59-Jährige ist ein alter Hase in seinem Beruf. Bevor er zur Städtischen Realschule nach Ochtrup kam, hat er an vier verschiedenen Schulen als Sozialarbeiter gewirkt. „Aber eine Einrichtung mit 900 Schülern ist neu für mich.“

Einen Schwerpunkt seiner Arbeit sieht Averbeck in der Präventionsarbeit. Da geht es unter anderem um Suchtgefahr etwa durch Alkohol, Nikotin oder illegale Drogen. Des Weiteren ist es dem Sozialarbeiter ein Anliegen, seine Schützlinge über Gefahren im Internet aufzuklären und sie für das Thema Mobbing zu sensibilisieren. Averbeck hat im Laufe seines Berufslebens festgestellt, dass Mobbing an Schulen ein sehr häufiges Problem ist. „In solchen Fällen ist es wichtig, dass wir zeitnah handeln und deutlich reagieren“, betont er. Manchmal sei Mobbing auch ein Grund, weshalb Kinder und Jugendliche plötzlich nicht mehr zur Schule wollen.

„Beratung auf allen Ebenen“, betont der Schulsozialarbeiter, „ist ein wesentlicher Teil unserer Arbeit. Dabei verstehen wir uns auch als Ansprechpartner für Eltern.“ Für berufstätige Eltern bietet Norbert Averbeck an der Realschule jeden Dienstag zwischen 17.30 und 19.30 Uhr arbeitnehmerfreundliche Sprechstunden nach vorheriger Terminabsprache unter Telefon 0 25 53 / 93 52 34 an.