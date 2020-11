Die Zahl der Ochtruper, die sich mit dem Corona-Virus infiziert haben, lag am Montag bei 34. Das teilt die Stadt Ochtrup auf ihrer Homepage mit.

Derzeit befinden sich demnach 142 Kontaktpersonen in Quarantäne. Unter Letzteren sind auch zahlreiche Erzieher und Kinder aus der Outlaw-Kita Buschlandweg. Das Gesundheitsamt ordnete Ende vergangener Woche die vorübergehende Schließung des Kindergartens an, da in der Einrichtung am Donnerstagnachmittag ein positiver Coronafall nachgewiesen worden war. „Wir haben umgehend alle Kontaktpersonen informiert“, berichtet die Leiterin der Kita, Sabrina Steveker , am Montag im Gespräch mit dieser Zeitung.

Infektionskette unterbrechen

Wichtig sei es nun, die Infektionskette zu unterbrechen. Da sich ein Großteil des Personals, aber auch viele Mädchen und Jungen aus der Kindertagesstätte in Quarantäne befänden, sei eine Notbetreuung derzeit keine Option, so die Einrichtungsleiterin weiter.

Lobende Worte fand Sabrina Steveker für die gute Kommunikation mit den Behörden, aber auch mit den Eltern. „Das hat alles reibungslos funktioniert.“ Von Donnerstagnachmittag bis ins Wochenende habe sie viel Zeit mit telefonieren verbracht. Die Eltern seien per E-Mail über die Situation aufgeklärt worden, Sabrina Steveker war aber als Ansprechpartnerin auch telefonisch für die Eltern zu erreichen. Das Gesundheitsamt hat die Schließung der Outlaw-Kita zunächst bis Dienstag (17. November) angeordnet.