Nicht abgeschlossen werden konnte ein Strafverfahren, das am Donnerstag am Amtsgericht Steinfurt gegen eines 42 Jahre alten Mann aus Dülmen verhandelt wurde. Ihm warf die Staatsanwaltschaft vor, am 2. März 2020 bei einer Routinekontrolle von Polizei und Zoll auf einem Parkplatz an der B 54 in Höhe Ochtrup ohne gültige Fahrerlaubnis ein Fahrzeug geführt zu haben.