Wenn Renate Schier über ihre Arbeit spricht, strahlt sie über das ganze Gesicht. „Ich kann mich nicht erinnern, dass ich einen Tag nicht gern zur Arbeit gefahren bin“, ist sie überzeugt. Und das waren in 42 Jahren, die sie allein in Ochtrup als Erzieherin und Kita-Leiterin gearbeitet hat, nicht wenige. Trotzdem ist jetzt Schluss. Ende November geht sie in den Ruhestand.