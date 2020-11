Ochtrup -

Von Irmgard Tappe

Vor 15 Jahren versanken Teile des Münsterlands unter einem halben Meter Neuschnee. Die Ereignisse gingen als „Schneechaos“ in die Geschichte ein. Doch längst ist die Erinnerung verklärt und für viele, die betroffen waren, fühlt es sich nachträglich wie ein Abenteuer an. An was erinnern sich Kinder?