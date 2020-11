Ochtrup -

Von Anne Steven

Nach 40 Jahren im Beruf ist Schluss: Hebamme Elke Iking geht zum Ende dieses Jahres in den Ruhestand. Ihre Nachfolge in der Hebammenpraxis an der Brookstraße, die sie bisher zusammen mit Elke Jansen in de Wal führte, tritt Jana Völkers aus Schüttorf an.