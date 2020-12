Nachschub für Leseratten

Bei dem schmuddeligen Wetter hilft nur eines: In eine Decke kuscheln und die Nase zwischen zwei Buchdeckel stecken. Für frischen Lesestoff hat die Bücherei St. Dionysius in Welbergen gesorgt, konnte diesen wegen der Corona-Regelungen jedoch nicht wie gewohnt präsentieren. „Wir hatten sonst immer im November eine Buchausstellung. Die durften wir in diesem Jahr leider nicht machen“, bedauert Elisabeth Fehlker vom Büchereiteam und verspricht, dass sich ein Besuch trotzdem lohnt. Denn es gibt so einige Neuigkeiten zu entdecken.

Leseratten dürfen sich zum Beispiel auf Nachschub von Ken Follet („Kingsbridge – Der Morgen einer neuen Zeit“), Sebastian Fitzek („Der Heimweg“), Charlotte Link („Ohne Schuld“) oder Carmen Korn („Und die Welt war jung“) freuen. Auch beim Großdruck gibt es Neuanschaffungen – unter anderem „Bergkristall“ von Adalbert Stifter, ein weihnachtliches Drama um zwei Kinder, eine der bekanntesten Erzählungen des Dichters. „Großdruck bedeutet entspannteres Lesen für die Älteren“, erklärt Fehlker. „Oft sind die Bücher auch nicht so dick.“

Erstes Lesealter

Weil sich die Bücherei St. Dionysius auf Familien spezialisiert hat, soll der Nachwuchs ebenso auf seine Kosten kommen, und das auf ganz vielfältige Weise. Noch recht neu auf dem Markt sind Bücher der „Ostwind“-Reihe für das erste Lesealter, genau das Richtige für kleine Pferdenarren. „Es ist wichtig, dass sich die Kinder die passenden Bücher aussuchen, damit die Lust am Lesen nicht vergeht“, weiß Fehlker. Aus dem großen Stapel der Neuanschaffungen zieht sie nun ein Buch hervor, das für die kleinen Bücherwürmer aus dem Ortsteil ein ganz besonderes sein dürfte: „Unsere kleine Insel“ von Rüdiger Bertram handelt von Nele, die aus der Großstadt auf eine Hallig in der Nordsee zieht. Karin Lindermann aus Welbergen hat die Geschichte illustriert. „Sie ist sehr detailgetreu“, ist Claudia Hoffstedde, die ebenfalls im Büchereiteam mitarbeitet, begeistert. Fehlker schwärmt von „den authentischen Gesichtsausdrücken“. Dazu kommen Sachbücher aus den Reihen „National Geographic Kids“ und „Was ist was – Erstes Lesen“.

Auf die älteren Kinder wartet eine neue Serie: „Miternachtsstunde“. „Emily und die geheime Nachtpost“ lautet der Titel des ersten Bandes von Benjamin Read und Laura Trinder. Emily muss in diesem Fantasy-Roman ihre Eltern vor bösen Mächten retten. „Kurz vor Weihnachten erscheint noch der zweite Teil“, verrät Fehlker, „Emily und der löchrige Zeitzauber“.

Spiele ausprobiert

Außerdem gibt es neue Filme und Hörspiele, als CDs und Tonie-Figuren – und Spiele. „Letztere habe ich mit meinem Mann ausprobiert“, erzählt Fehlker, die ganz begeistert von „Ab auf die Arche“ für Kinder ab drei Jahren ist. Es geht darum, zusammen mit Noah die Tiere auf die Arche zu retten. „Damit sie keine nassen Füße bekommen.“ Gespielt wird als Team, so dass es keine Gewinner und Verlierer gibt. Meist sind die Regeln der Familienspiele einfach. Aber wenn es doch mal kompliziert wird, hat Fehlker einen Tipp: „Bei YouTube gibt es gute Erklärungen zu Spielanleitungen.“

Mit so vielen Empfehlungen dürfte Corona-Langeweile in der Adventszeit keine Chance haben. „Ohne die Weihnachtsfeiern und -märkte haben die Leute mehr Zeit, alle sind zu Hause“, weiß Hoffstedde und ist überzeugt: „Die Lücke können wir füllen."