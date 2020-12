Ochtrup -

Von Anne Steven

Sinterklaas wird in den Niederlanden zumeist so groß gefeiert wie in Deutschland Weihnachten. Lucia Bruning ist gebürtige Niederländerin und mit ausgiebigem Sinterklaasfeiern aufgewachsen. Das Nikolausfest hat allein schon deshalb für sie eine besondere Bedeutung, doch die Ochtruperin hat auch die besinnliche Adventszeit für sich entdeckt und schätzen gelernt.