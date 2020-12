Ach, wie gespannt waren die Kinder vom Niederesch, ob der Nikolaus am Sonntag wohl zu ihnen kommen würde, obwohl auf der Erde dieses Virus umherschwirrt. „Gerade in diesem Jahr ist mir dieser Besuch ein Anliegen. Diesmal werde ich die Kinder nicht tadeln, weil vielleicht etwas nicht so gut gelaufen ist. Dieses Mal möchte ich mich bei allen Kindern bedanken. Sie mussten auf so viele Dinge verzichten, konnten mehrere Wochen nicht in die Kita oder Schule gehen und durften auch nicht wie gewohnt ihre Freunde treffen“, blickte Nikolaus auf das Coronajahr zurück und bemerkte, dass er mächtig stolz sei auf die Erdenkinder.

„Die Kinder haben diese nicht einfache Zeit ganz toll gemeistert und haben sich sehr diszipliniert verhalten. Dafür möchte ich ihnen einen himmlischen Lob aussprechen“, betonte der Heilige Mann, und Knecht Ruprecht an seiner Seite nickte zustimmend.

Selbstverständlich gelten die Coronaregeln auch für den Nikolaus. Deshalb war er erstmals nicht in einer Kutsche angereist. „Ich habe eine Kutsche mit mehr PS gefunden, mit der ich alle Auflagen erfülle“, meinte der Heilige Mann, der gemeinsam mit Knecht Ruprecht in einem offenen Cabrio saß. Sie hätten eine gute Anreise gehabt. Sehr angenehm sei es in der Luft gewesen ohne den üblichen Flugverkehr der vergangenen Jahre.

Dann startete das himmlische Duo die Fahrt durch die Straßen im Niederesch-Gebiet. Die Kinder schauten aus den Fenstern und winkten ihnen zu. Am Abend zogen Nikolaus und sein treuer Knecht von Tür zu Tür, wünschten den Menschen eine gesegnete Adventszeit und stellten den Kindern eine Tüte mit Süßigkeiten auf die Treppe. Denn in die Häuser kamen sie aus bekannten Gründen nicht. Allen Menschen möchte Nikolaus sagen, dass die gegenwärtigen Einschränkungen zwar nicht angenehm, aber sehr wichtig sind. „Nehmt das Virus ernst und haltet die Maßnahmen ein. Auch aus Verantwortung gegenüber jenen Leuten, die besonderen Schutz brauchen“, appellierte Nikolaus, der im nächsten Jahr hoffentlich wieder in einer Kutsche anreist und von der Kapelle Gust begleitet wird.