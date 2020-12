Zechpreller muss für 16 Monate hinter Gitter

Ein 71-jähriger gerichtsbekannter Betrüger aus Rheine wurde jetzt im Amtsgericht aus der Haft in Handschellen vorgeführt. Die Staatsanwaltschaft warf ihm unter anderem gewerbsmäßigen Betrug vor, als er sich Mitte November der vergangenen Jahres für eine Nacht in einem Landhotel in Altenrheine einquartierte und die Zeche prellte. Damit nicht genug, zog er am 16. Juni 2019 in Hörstel in ein Hotel, übernachtete, aß und trank für knapp 170 Euro, bezahlte aber nicht. Am 14. Dezember 2019 bestellte er sich laut Anklage in Ochtrup ein Taxi, ließ sich von einem Kiosk zu einem Hotel in Langenhorst fahren und prellte den Taxifahrer um 25 Euro. Und dann gab es noch vier Schwarzfahrten mit dem Zug zwischen dem 13. und 18. November 2019. Wegen dieser Taten kassierte er am Ende unter Einbeziehung eines älteren Urteils 16 Monate ohne Bewährung.

Polizei gerufen

Die Taxifahrt in Ochtrup bestritt der Angeklagte vehement. „Ich habe den Taxifahrer nur gefragt, ob er für mir ein Hotel empfehlen könnte, mehr nicht.“ Eingestiegen sei er nicht. Der Taxifahrer aus Ochtrup sagte, dass er dem Angeklagten die Übernachtungsmöglichkeit in Langenhorst genannt und ihn dorthin gefahren hätte. Kurze Zeit später sei der Kellner mit dem Angeklagten zum Taxi gekommen und hätte gesagt: „Ohne Geld kann er hier nicht wohnen.“ Und weil der Taxifahrer auch kein Geld sah, rief er die Polizei, die feststellte, dass der Angeklagte kein Geld dabei hatte.

Auch für alle weiteren Taten hatte der Angeklagte eine Entschuldigung. In Altenrheine hätte er früher Seminare abgehalten und sich deswegen eine Vergünstigung erhofft. Bis zur Bushaltestelle sei ihm der Hotelier am nächsten Morgen nachgelaufen und hätte ihn aufgefordert, die Rechnung von gut 50 Euro zu begleichen. Er habe geantwortet, dass er auf dem Weg zur Bank sei und gleich wiederkomme. Aber er kam nicht wieder.

Hausverbot

Bezüglich des Hotels in Hörstel gab er an, dass er sich für eine Gaststätte in Neuenkirchen interessiert hätte und auf der Suche nach einem Partner für das Hotel gewesen sei. Die Richterin verlas aus der Anzeige des Hoteliers, dass der Angeklagte dort schon Hausverbot hatte. Auch die vier Schwarzfahrten seien ein Missverständnis, behauptete er.

Zeugen widerlegten alle „Missverständnisse“, sodass er wegen der Taten zu einem Jahr und vier Monaten verurteilt wurde.