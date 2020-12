Vorübergehend ohne ersten Vorsitzenden steht der allgemeine Schützenverein Horst und Wall da. Die Auszählung der Briefwahlstimmzettel des Schützenvereins fand am Samstag in den Räumlichkeiten des bis dahin amtierenden ersten Vorsitzenden Bernhard Wierling statt. Die Auszählung wurde durch die Schützenbrüder Reinhold Frermann, Martin Tömmers und Stefan Tombült ausgeführt, heißt es in einer Pressemitteilung.

217 Ja-Stimmen

Der in einer früheren Generalversammlung bereits vorgeschlagene Kandidat für den ersten Vorsitzenden, André Zurich, erhielt mit 94,7 Prozent der für ihn abgegebenen Stimmen ein sehr gutes Ergebnis. Im Detail: 217 Ja-Stimmen bei zehn Gegenstimmen und zwei Enthaltungen.

Doch diese Wahl sei nicht rechtskräftig, bedauern die Schützen in ihrer Mitteilung weiter, denn die Mindestteilnahme an der Briefwahl von 50 Prozent der wahlberechtigten Mitglieder (derzeit 480) wurde mit 229 abgegebenen Wahlumschlägen um elf verfehlt. Diese Sachlage sei derzeit gesetzlich so vorgeschrieben. Mehrfach hatte der Vorstand des Vereins seine Mitglieder auf diese Vorschrift hingewiesen.

Rücktritt

Direkt nach der Auszählung trat der bisherige erste Vorsitzende, Bernhard Wierling, mit sofortiger Wirkung von seinem Amt zurück. Die Vorstandsleitung werde vorübergehend bis zu einer erneuten Wahl in der nächsten ordentlichen Generalversammlung vom zweiten Vorsitzenden Michael Wülker übernommen, erklären die Schützen. Der designierte erste Vorsitzende, André Zurich, werde dabei dem geschäftsführenden Vorstand weiterhin beratend zur Seite stehen. Die zu diesem Zeitpunkt ebenfalls zur Wahl stehenden Vorstandsbeisitzer bleiben vorerst in ihrem Amt und wollen sich bei der nächsten ordentlichen Generalversammlung erneut zur Wahl stellen.