Bei den Schülerinnen und Schülern der Städtischen Realschule Ochtrup gehört er fest zur Tradition: der Vorlesewettbewerb in der Adventszeit. Auch in diesem Jahr haben sich die Sechstklässler wieder intensiv vorbereitet und fleißig geübt, um am 61. Vorlesewettbewerb ihre Zuhörer in den Bann zu ziehen, heißt es in einer Pressemitteilung der Schule. Denn nur wer wirklich klar und deutlich vorlese, wer richtig betone und es schaffe, mit seinem Vortrag die Fantasie des Publikums zu erwecken, habe tatsächlich eine Chance auf den Schulsieg.

Finale der Klassensieger

In der Aula fand das Vorlese-Finale der Klassensieger der Jahrgangsstufe sechs statt, bei dem Jonathan Schelleter und Marcel Riffel für die 6a, Dylan Bethlehem und Hannah Speckblanke für die 6b, Justus Böking und Annika Wolf für die 6c, Jara Küper und Sofie Hirsch für die 6d, Julius Kraft und Hannah Hagel für die 6e, Pia Marie Schnippe und Jule Alfert für die 6f und Hanna Deitmaring und Charlotte Sondermann für die 6g gegeneinander antraten.

Lieblingsbuch

Im Vorfeld hatten alle aus ihrem Lieblingsbuch eine passende Textpassage für den Wettbewerb ausgesucht und geübt, die sie nun der Jury und dem Publikum vorlasen. Nachdem alle Teilnehmer ihren Vortrag beendet hatten, kam die Jury mit Olaf Lewejohann (Leiter der Bücherei Ochtrup), Anett Prange, Mirijam Lehmkuhl (Lehrerinnen der Städtischen Realschule) und der Vorjahressiegerin Lynn Marea Kaiser zu einer eingehenden Beratung zusammen, natürlich unter den Vorgaben der Hygieneschutzmaßnahmen.

Hannah Speckblanke, Justus Böking und Hanna Deitmaring überzeugten die Jury mit ihrem Vortrag, sodass sie sich für das Finale qualifizierten. In diesem mussten alle Drei eine unbekannte Textpassage aus dem ersten Teil der Grammaton-Saga „Letterland – Die Diaman-tenquelle” von Johanna Trommer vorlesen.

Alle Vorleser gaben ihr Bestes. Schlussendlich konnte Hanna Deitmaring mit ihrer Lesetechnik und Textgestaltung die Jury überzeugen und wurde zur Schulsiegerin erklärt. Im nächsten Jahr wird sie die Realschule auf Kreisebene vertreten.

Bundesweit lesen jedes Jahr rund 600 000 Schülerinnen und Schüler der sechsten Klassen beim Vorlesewettbewerb um die Wette. Er ist einer der größten und traditionsreichsten Schülerwettbewerbe.