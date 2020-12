Da brauchte auch Stefan Hörstrup ein bisschen Bedenkzeit: Die Antwort auf die Frage nach seinem Lieblingslied ist dem Ochtruper Pfarrer gar nicht so leicht gefallen. Am Ende hat er sich für einen Song entschieden, der mit vielen Erinnerungen verbunden ist: „The Final Countdown“.

Uhr zurückgestellt

Der Titel stammt im Original von der schwedischen Hardrockband Europe um Sänger Joey Tempest und wurde 1986 veröffentlicht. „Dieses Lied hat die letzten Tage meiner Schulzeit geprägt“, berichtet der Geistliche, der in Werne groß geworden ist und dort 1996 sein Abitur gemacht hat. „Wir hatten da eine große ‚Uhr‘ in der Aula aufgehängt, die in den letzten zehn Tagen jeden Tag um eine Stunde zurückgestellt wurde – bis zur Stunde Null“, erzählt Stefan Hörstrup. Dabei sei immer „The Final Countdown“ zu hören gewesen. Jeden Tag habe es eine besondere Aktion für die Schüler gegeben, und „am letzten Tag natürlich ein ganz großes Spektakel“, erinnert sich der Pfarrer an das Ende seiner Schulzeit. „Diese ganzen Abi-Gag-Geschichten gibt es ja bis heute, und sie sind im Schulalltag etwas Normales geworden.“

Wichtige Lebensphase

Aber natürlich sei das auch eine wichtige Lebensphase für ihn gewesen: das Schulende, ein neuer Lebensabschnitt, die Unsicherheit darüber, was alles kommen wird. „Da hat sich für mich ‚The Final Countdown‘ als aufputschender Mutmacher eingeprägt“, beschreibt Hörstrup das Gefühl, das er mit seinem musikalischen Favoriten verbindet.

Auch heute noch ermögliche der Titel ihm, in die Stimmung von damals einzutauchen. „So gehört dieses Lied für mich zur Kategorie der Lieblingslieder, die man nicht oft hört, die aber immer noch bewegen“, sagt Stefan Hörstrup. „Vielleicht bekommt das Lied ja mal ein Comeback“, überlegt er. „Als Aufruf zur Veränderung, als Hinweis, nichts zu verschieben, als Carpe-Diem-Motiv der mutmachenden Art: Nutze den Tag, die Zeit läuft!“