Viele Fragen zur Masken-Ausgabe

„Hoffentlich stehen am Dienstagmorgen nicht alle gleichzeitig vor der Tür“, rechnet Christian Weßling von der Markt-Apotheke mit einem großen Ansturm auf die kostenlosen FFP2-Masken, die ab dem 15. Dezember zum Schutz vor einer Covid-19-Infektion verteilt werden. Alle, die über 60 Jahre alt sind, aber auch Jüngere mit einer Vorerkrankung dürfen sich drei Gratis-Exemplare in ihrer Apotheke abholen. „Dazu besteht bis Silvester die Gelegenheit“, betont Weßling und hofft darauf, dass die Ochtruper mit Anspruch auf die FFP2-Masken etwas Geduld mitbringen. Aktuell laufen die Bestellungen, wie der Apotheker verrät. „Wir versuchen, den Bedarf zu decken“, sagt er. „Aber natürlich kann es auch mal zu Engpässen kommen. Deshalb ist es wichtig, dass nicht alle schon am ersten Tag in die Apotheken gehen.“

Warum das Ganze überhaupt? FFP2-Masken, erklärt der Experte, haben gegenüber den einfachen Einweg- und den Stoffmasken einen entscheidenden Vorteil, von dem die Risikogruppe profitieren soll: „Alltagsmasken schützen in erster Linie das Gegenüber, weil dadurch die Aerosole nicht so sehr verteilt werden. FFP2-Masken filtern die Luft beim Atmen und sind vor allem dort sinnvoll, wo kein Abstand gehalten werden kann, zum Beispiel im Zug. Sie sind also nicht nur ein Schutz für den anderen, sondern auch für einen selbst.“ Der sei besonders für die über 60-Jährigen und Risikopatienten wie Diabetiker oder chronisch Lungenkranke wichtig, die deshalb jetzt mit den Spezialmasken versorgt werden.

Wer hat Anspruch?

Aber wer gilt alles als Risikopatient? „Das ist eine Frage, die noch nicht abschließend geklärt ist“, sagt Weßling. „Da warten wir selbst auf Antworten. Auch der Apothekerverband kann derzeit keine genaue Auskunft geben, weil die Grenzen noch nicht festgelegt sind.“

Um seinen Anspruch nachzuweisen, reiche eine Selbstauskunft über Vorerkrankungen, eine ärztliche Bescheinigung sei nicht nötig. Darüber hinaus empfiehlt der Apotheker, den Personalausweis mitzubringen, um gegebenenfalls das Alter zu belegen. Um den Überblick zu behalten, wer seinen Anspruch auf die FFP2-Masken schon geltend gemacht hat, will die Markt-Apotheke eine Liste führen. „Wir kennen natürlich unsere Stammkunden“, sagt Weßling. Aber es lasse sich nicht kontrollieren, ob jemand vorher schon in einer anderen Apotheke gewesen sei. „Da müssen wir auf Vertrauensbasis arbeiten.“

Drei Ausgabe-Phasen

Das gilt für die kurzfristig auf den Weg gebrachte erste Phase der Ausgabe von FFP2-Masken. Im neuen Jahr soll es nach aktuellem Stand zwei weitere Phasen geben, in denen Zugehörige der Risikogruppe erneut Anspruch auf dann jeweils sechs FFP2-Masken haben, insgesamt also zwölf. Allerdings gibt es die dann nicht mehr kostenlos. „Es muss beide Male ein Eigenanteil von zwei Euro erbracht werden“, informiert Weßling. Außerdem gebe es die Masken nur noch gegen Vorlage von fälschungssicheren Gutscheinen, die von den Krankenkassen an die Berechtigten verschickt würden.

„Das kommt jetzt natürlich plötzlich und bedeutet für uns einen organisatorischen Aufwand, der kurz vor Weihnachten noch obendrauf kommt, aber ich finde die Aktion gut“, betont der Apotheker, der von vielen Rückfragen aus der Kundschaft berichtet. „Nachdem die Nachricht am Mittwoch kam, hat permanent das Telefon geklingelt, auch an der Theke gab es viele Nachfragen zu den Masken und zum Ablauf der Ausgabe.“

Um den Kundenstrom zu entzerren wird die Markt-Apotheke ab Dienstag übrigens zwei getrennte Schalter öffnen: einen für die FFP2-Masken und einen für die Kunden, die ein Rezept einlösen oder ein nicht verschreibungspflichtiges Produkt kaufen wollen. Weßling: „Sie sollen nicht in der Maskenschlange stehen müssen.“