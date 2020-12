Grüner Strom für 4000 Haushalte

Vier Windräder produzieren im Bürgerwindpark Welbergen schon eifrig Strom. Zwei im Schweringhook und zwei im Mohringhook. Jetzt soll eine weitere Windkraftanlage im Schweringhook hinzukommen. Einen entsprechenden Antrag hat die Bürgerwind Welbergen GmbH beim Kreis Steinfurt eingereicht. Die hierzu bei der Genehmigungsbehörde eingereichten Unterlagen waren bis zum 18. November öffentlich einsehbar. „Jeder Bürger kann nun noch bis zum 18. Dezember Einwendungen geltend machen“, erklärt Werner Kappelhoff, Mitglied der Geschäftsführung des Bürgerwindparks. Die Einwände, die jetzt erhoben werden, werden bei einem öffentlichen Erörterungstermin, der für den 3. Februar geplant ist, besprochen.

Flächennutzungsplan

Der Standort des geplanten Windrades liege innerhalb eines laut Flächennutzungsplan ausgewiesenen Bereichs für Windkraftanlagen, betont Kappelhoff. Ursprünglich seien für den gesamten Bürgerwindpark, dem 316 Kommanditisten – alle aus Ochtrup – angehören, zunächst sechs, später fünf, Windräder geplant gewesen.

Die jetzt beantragte Anlage sei mit einer Gesamthöhe von 232 Metern deutlich effektiver gegenüber den Modellen der vergangenen Jahre. Das neue Windrad soll dann jährlich 15 Millionen Kilowattstunden Strom produzieren. Damit könnten laut Kappelhoff etwa 4000 Haushalte in einem Jahr mit Strom versorgt werden. Die prognostizierte jährliche CO₂-Einsparung liege bei rund 11 500 Tonnen.

Anwohner mitnehmen

„Wir sind immer darauf bedacht, die Sorgen und Bedenken der Anwohner des Bürgerwindparks ernstzunehmen“, sagt Franz-Josef Münstermann , ebenfalls Mitglied der Geschäftsführung. Sie hätten die Anwohner persönlich frühzeitig mit einem Schreiben, das an alle Haushalte ging, über die Pläne informiert. Darüber ­hi­naus habe der Kreis als Genehmigungsbehörde auf das Bauvorhaben öffentlich hingewiesen.

Für Kappelhoff und Münstermann ist es wichtig, alle Schritte bezüglich der Vervollständigung des Bürgerwindparks möglichst transparent zu gestalten.

Kritik von Anliegern ...

„Wir wollen die Gruppen im Umfeld gemäß den Bürgerwind-Leitlinien des Kreises Steinfurt mitnehmen.“ Das gehe teilweise über die gesetzlichen Vorschriften hinaus. Mit blick auf den Schattenwurfes sei eine Beeinträchtigung von 30 Stunden pro Jahr rechtlich erlaubt. „Wir schalten so ab, dass es für Anwohner überhaupt keinen Schattenwurf gibt“, versichert Münstermann. Und wenn es doch Probleme gebe, könne darüber jederzeit gesprochen werden. „Wir finden eine Lösung“, betont Kappelhoff.

Abstand

Laut Vorschrift werde ein Abstand zur Wohnbebauung in der dreifachen Höhe des Windrades eingehalten. Dazu gebe es ein Schallgutachten, dessen Prognosen ebenfalls Grundlage für eine Genehmigung seien. Ganz lautlos sei ein Windrad nie, weiß Münstermann. Die Emissionen lägen aber innerhalb der gesetzlich vorgegeben Grenzwerte. Sind die Baugenehmigung erteilt und das Windrad errichtet, werde ein Jahr nach Fertigstellung gemessen, ob die gesetzlichen Vorschriften eingehalten werden. Bis das Windrad steht, werde noch einige Zeit ins Land gehen, erläutert Kappelhoff. „Nach Erteilung der Genehmigung müssen wir an einem EEG-Ausschreibungsverfahren teilnehmen.“

Feldermäuse

Die beiden Geschäftsführer freuen sich über ein überwiegend gutes Verhältnis zu den Anwohnern rund um den Bürgerwindpark. Ihnen sei aber auch bewusst, dass es gelegentlich Bedenken gegenüber den Anlagen gebe und sich in Einzelfällen Menschen auch beeinträchtigt fühlten. Genau deshalb sei es ihnen wichtig, offen mit dem Thema umzugehen und die Anwohner umfassend zu informieren. Auch der Naturschutz liegt den Betreiber des Windparks am Herzen. Während der Flugzeiten der Fledermäuse ständen die Anlagen still – das sei auch gesetzlich vorgeschrieben.

Den Vorwurf, dass die Windräder auch für Vögel zu tödlichen Fallen werden können, kennen die beiden Geschäftsführer. „Wir haben unter unseren Anlagen bisher noch keine toten Tiere entdeckt“, sagt Münstermann.

Der Bürgerwindpark sei ein Beitrag zum Klimaschutz. Der Atomausstieg ist besiegelt und auch das Aus der Kohlekraftwerke. Die Zukunft liege in nachhaltig und CO₂-einsparend produziertem Strom. Der Windpark sei ein zukunftweisendes Projekt mit einer hohen Akzeptanz in der Bevölkerung.