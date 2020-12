Weihnachtserinnerungen an Schlesien

Ochtrup -

Von Norbert Hoppe

Schweinefleisch mit Kartoffelklößen und Sauerkraut gehören an Weihnachten nach schlesischer Tradition unbedingt dazu. Die Ochtruperin Irmgard Grötzner und ihre Schwester Ursula Twirdy aus Mesum erinnern sich gerne an die Festtage in ihrer alten Heimat und zelebrieren das heute noch. Vor allem die köstlichen Nachspeisen, wie Pfefferkuchen und „Mohkucha“ sind unvergessen.