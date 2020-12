Vorgezogene Weihnachtsferien, und dann ist auch noch das Jugendcafé Freiraum geschlossen. Damit keine Langeweile aufkommt, bietet die angehenden Sozialarbeiterin Michelle Kiefer trotzdem einen Theaterworkshop für Kinder ab der fünften Klasse an. Weil es nicht möglich ist, sich direkt zu treffen, bietet Michelle Kiefer den Workshop digital an.

Kiefer ist neu im Team des Freiraums. Das Theaterspielen gehört schon seit der Schulzeit zu ihren großen Leidenschaften. Diese Begeisterung will sie an die Kinder und Jugendlichen weitergeben.

Keine Bühnenprobe

Der Online-Workshop findet am Samstag (19. Dezember) von 14 bis 18 Uhr statt. Lieber hätte Michelle Kiefer, die in Kürze ihr Studium der Sozialen Arbeit abschließen will, die Proben auf der Bühne im großen Saal stattfinden lassen. Doch das ist nun nicht möglich.

Das Motto des Nachmittags lautet „Alle spielen Theater“. „Ein Titel, der sich durchaus auch auf die Corona-Zeit übertragen lässt“, sagt Michelle Kiefer mit einem Augenzwinkern. Den Workshop nun digital durchzuführen, hält die junge Frau für gar keine schlechte Idee.

Improvisation

Gerade in diesen Zeiten könne es auch sinnvoll sein, zu lernen, sich vor einer Kamera zu präsentieren. Wichtig ist es der Leiterin des Workshops, dass die Teilnehmer sich trauen, aus sich selbst herauszukommen. Sie wird den Teilnehmern verschiedene Aufgaben geben. „Dazu gehört unter anderem, dass sie sich vorstellen sollen, über ganz unterschiedliche Untergründe zu laufen, sich in andere Rollen hineinzuversetzen und natürlich auch zu improvisieren“, so Kiefer.

Anmeldungen für den Workshop sind ab sofort über die Internetseite des Café Freiraums möglich. Die Teilnehmer erhalten in den nächsten Tagen einen Zugangslink.