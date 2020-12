Lernpakete für Daheimgebliebene

Lockdown und schulfrei, das bedeutet nicht, dass die Schulbücher nun bis zum neuen Jahr in der Ecke landen dürfen. Auch wenn es Eltern derzeit aufgrund der Corona-Schutzverordnung freigestellt ist, ob sie ihre Kinder zu Schule schicken – gelernt wird trotzdem. In allen drei Grundschulen, der Lamberti-, der Marien- und der Von-Galen-Schule, findet Unterricht statt. Ein Teil der Mädchen und Jungen lernt in der Schule, der andere von Zuhause.

Betreuung organisiert

Seit Montag gilt die Regelung, dass Eltern selbst entscheiden dürfen, ob sie ihre Kinder in die Schule schicken. Die Präsenzpflicht ist aufgehoben. „Am ersten Tag waren noch waren noch rund 70 Prozent unserer Kinder da“, berichtet die Leiterin der Lambertischule, Marlies Lütkehermölle . Täglich seien weniger gekommen, am gestrigen Mittwoch waren es nur noch 20 Prozent.

Mittlerweile hätten die meisten Eltern offensichtlich eine adäquate Betreuung für ihre Kinder organisiert. Für alle Kinder gelte das gleiche Lernprogramm, sagt Marlies Lütkehermölle. Und wer nicht über einen Internetzugang teilnehmen könne, dem hätten sie die Arbeitspapiere persönlich vorbeigebracht. Für die Notbetreuung, die am 21. und 22. Dezember sowie am 7. und 8. Januar gilt, seien bisher zehn Kindern angemeldet.

Gut vorbereitet

In der Von-Galen-Schule berichtet Schulleiterin Katja Bahling von knapp 20 Prozent aller Kinder, die derzeit noch zum Präsenzunterricht erscheinen. Am Montag sei noch die Hälfte aller Kinder gekommen. „Ich hatte schon am Freitag ein komisches Gefühl und bin davon ausgegangen, dass der Lockdown kommt“, sagt Katja Bahling. Das Kollegium habe sich schon vor dem Wochenende an die Zusammenstellung der Arbeitsblätter gemacht. „So waren wir wirklich gut vorbereitet.“ Katja Bahling versichert, dass keinem Schüler durch diese Regelung Nachteile entstehen.

An der Marienschule kam etwa die Hälfte der insgesamt 270 Kinder zum Unterricht, wie Schulleiterin Christiane Wanschers berichtet. Auch ihre Kollegen hätten den Mädchen und Jungen umfangreiche Arbeitspakete mitgegeben. Gut 20 Kinder werden in der Kommenden und Anfang Januar in der Notbetreuung aufgenommen.

Klausuren schreiben

Am Städtischen Gymnasium dürfen bis Freitag noch die Fünft- bis Siebtklässler zum Unterricht in die Schule kommen. Etwa ein Drittel aller Schüler habe von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht, informiert Schulleiter Olaf Reitenbach. Auch er hat den gleichen Trend ausgemacht wie die Grundschulen, täglich kämen weniger Schüler. Aber auch am Gymnasium gilt für die Daheimgebliebenen das Lernen auf Distanz. Für Schüler ab der achten Klasse ist ausschließlich das Lernen auf Distanz angesagt. Doch auch hier gibt es Ausnahmen. Bereits angesetzte Klassenarbeiten werden in der Schule geschrieben. „Bei uns mussten in dieser Woche einige Oberstufenschüler kommen, um Klausuren unter anderem in Leistungsfächern zu schreiben“, erklärt Reitenbach.

Golo Mielke

An der Hauptschule waren in den ersten Tagen nur etwa 20 Schüler zum Präsenzunterricht gekommen. „Wir haben ein ausführliches Lernprogramm vorbereitet, das für alle gilt“, erklärt Schulleiter Golo Mielke. Insgesamt laufe das an seiner Schule mit dem Distanzunterricht recht gut. Für eine Notbetreuung sei kein Schüler angemeldet worden.

Rund 60 Prozent der Schüler kamen zu Beginn der Woche in die Realschule, am Mittwoch waren es nur 40 Prozent, sagt Schulleiterin Doris Nollen Kuhlbusch. Auch an ihrer schule laufe das Lernen auf Distanz gut. „Unsere Eltern sind sehr tapfer und machen sehr gut mit“, spricht sie ein Lob aus. Auch an der Realschule waren in dieser Woche gelegentlich vom Unterricht befreite Neunt- und Zehntklässler in den Fluren anzutreffen. Auch sie mussten dort Arbeiten schreiben. Wie viele Kinder in die Notbetreuung kommen kann Doris Nollen Kuhlbusch noch nicht sagen. „Das fragen wir derzeit noch ab.“

In den Kindertagesstätten ergibt sich ein ähnliches bild, wie Brigitte Feldevert von der Verbundleitung der katholischen Kindergärten berichtet. Täglich seien weniger Kinder in die Einrichtungen gebracht worden.