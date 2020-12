Zu einem heftigen Brand ist es am Donnerstagvormittag gegen 10.30 Uhr in einem Haus am Pröpstinghoff gekommen. Die schnell herbeigerufene Feuerwehr konnte – teilweise über Leitern und durch das Treppenhaus – sechs Personen aus den beiden stark verrauchten Oberwohnungen und dem ausgebauten Dachgeschoss retten. Diese wurden vor Ort durch Sanitätskräfte, die zeitweise von der Besatzung des Rettungshubschraubers aus Rheine unterstützt wurden, versorgt und betreut. Wie die Polizei vor Ort mitteilte, gab es über den Verbleib oder Aufenthalt einer weiteren an dieser Anschrift gemeldeten Person zunächst noch keine Information.