Die Stiftung Mathias-Spital Rheine verfolgt ausschließlich und unmittelbar christliche, gemeinnützige und mildtätige Zwecke zur Förderung und Durchführung von Tätigkeiten der Caritas, der Alten- und der Gesundheitspflege. Mit rund 1300 Planbetten und über 4200 Mitarbeitern ist die Stiftung Mathias-Spital Rheine der führende Anbieter von stationären und ambulanten Gesundheits- und Pflegedienstleistungen im nördlichen Münsterland. Durch die Anwendung moderner Medizin und Pflege gewährleistet die Stiftung eine Versorgung auf hohem Niveau an den Klinikstandorten in Bad Bentheim, Ibbenbüren, Mettingen und Rheine sowie in den Alteneinrichtungen in Hopsten, Mettingen, Neuenkirchen, Ochtrup und Rheine. Zudem wird das Leistungsangebot der Stiftung durch die eigenen Bildungseinrichtungen wie die Akademie für Gesundheitsberufe und die Zen­trale Schule für Pflegeberufe im Kreis Steinfurt ergänzt.