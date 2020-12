Rat diskutiert über Lüftungssysteme in den Schulen

Ochtrup -

Von Anne Steven

In der jüngsten Ratssitzung diskutierten die Lokalpolitiker und die Verwaltung über das Thema Lüften an Schulen. Die CDU hatte in diesem Zusammenhang beantragt, zu prüfen, ob und mit welchem Aufwand sogenannte vom Max-Planck-Institut für Chemie entwickelte „Low-Cost-Abluftanlagen“ eingesetzt werden könnten.