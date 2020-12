„Im Ordnungsamt werden an sieben Wochentagen Meldungen des Gesundheitsamtes in Quarantäneverfügungen verschriftlicht und den Betroffenen zugestellt“, fasste sie die Arbeit ihrer Kollegen zusammen. Zudem müssten Bürger bei Nachfragen zu coronakonformem Verhalten beraten werden. Auch am Wochenende gelte es, die Corona-Zahlen sowie die Verordnungen und Verfügungen auf der städtischen Homepage zu aktualisieren.

Im Bereich der Schulverwaltung seien einige Absprachen mit den Leitungen der Schulen sowie dem Offenen Ganztag notwendig gewesen. „Wir stehen in engem Kontakt“, erklärte die Bürgermeisterin. Der OGS-Bereich benötige weiterhin Unterstützung durch zusätzliches städtisches Personal. Es gehe darum, „Defizite bei den Kindern auszugleichen“, erklärte Lenderich . Die Kommune habe deshalb einen Antrag bei der Bezirksregierung gestellt, um die Kosten teilweise gefördert zu bekommen. Das gilt auch für den Einsatz von 14 Verstärkerbussen im Schülerverkehr, die seit den Sommerferien regelmäßig fahren. „Auch hierfür wurde ein Förderantrag gestellt“, informierte Lenderich.

Insgesamt seien viele Aspekte bei der Bewältigung der Pandemielage zu berücksichtigen, die nicht immer in der Öffentlichkeit zu Tage träten. Ein großes Lob hatte die Bürgermeisterin für die Sportvereine in petto, die sich aktuell trotz des Stillstands des aktiven Sportbetriebs für die Pflege ihrer Anlagen ins Zeug legten, und den städtischen Mitarbeitern mit großem Engagement zur Hand gingen.

Auf Nachfrage von Ratsmitglied Sarah Lahrkamp (SPD), führte die Erste Beigeordnete Birgit Stening aus, dass es bisher keine sogenannten Hotspots in Och­trup gegeben habe. Wohl sei es aber zu einigen schweren Krankheitsverläufen gekommen, und die Töpferstadt habe auch Verstorbene zu beklagen. Zu Letzteren erhalte die Kommune aber keine konkreten Informationen, zumal die Erkrankten zumeist in anderen Städten im Krankenhaus sterben würden. Außerdem unterliege die Stadt dem Datenschutz. Insgesamt verzeichnete der Kreis Steinfurt in seiner Statistik bisher fünf Menschen aus Ochtrup, die mit oder an Corona gestorben sind.

„Grundsätzlich werden Betroffene, wie zum Beispiel Angehörige und Kontaktpersonen von Infizierten, immer informiert“, ergänzte Michael Alfert vom Fachbereich Ordnung, Schulen, Soziales. Vor allem die Schulen gingen bei dieser Arbeit sehr professionell zu Werke.

Am Montag lag die Zahl der coronainfizierten Ochtruper bei 36. Darüber hinaus befinden sich derzeit 113 Kontaktpersonen in Quarantäne.