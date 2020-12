Auf dem Spielplatz an der Luise-Hensel-Straße waren im Zeitraum 4. bis 11. Dezember Diebe unterwegs. Laut Bürgermeisterin Christa Lenderich wurde dort eine Nestschaukel gestohlen. Wert: circa 1200 Euro. Die Kommune hat Anzeige bei der Polizei erstattet und will eine neue Schaukel bestellen. „Für Hinweise auf Täter wären wir dankbar“, betonte Lenderich. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Ochtrup (Telefon 0 25 53 / 93 56 41 55) in Verbindung zu setzen.