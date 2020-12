Da steht es Bunt auf Weiß: Die Lamberti­schule ist erneut als „SchuB-Schule“ zertifiziert worden. „SchuB“, das steht für „Schule und Bewegung“ – also für all das, was die Lamberti­schule schon seit Langem ausmacht. Im Jahr 2018 wurde sie dafür von dem zuständigen Ausschuss für den Schulsport im Kreis Steinfurt (Afs) erstmals mit dem „SchuB-Siegel“ ausgezeichnet, jetzt durfte Schulleiterin Marlies Lütkehermölle die Urkunde zur Rezertifizierung entgegen nehmen.

Projekte

Der Grund: An der Lambertischule wird nicht nur ausgiebig gespielt und getobt, wie Kinder das überall gerne tun, wenn sie nicht daran gehindert werden. Es gibt darüber hinaus gezielte Projekte zur ganzheitlichen Förderung von Bewegung, Ernährung und Gesundheit. „Die bewusste Vernetzung dieser Bereiche basiert dabei auf der Erkenntnis, dass Bewegung die motorische, soziale, emotionale, psychische und kognitive Entwicklung von Kindern nachhaltig fördert“, heißt es in einer Pressemitteilung.

Eine ganze Reihe von Qualitätskriterien muss erfüllt sein, um als „SchuB-Schule“ ausgezeichnet zu werden, darunter auch die Kooperation mit externen Partnern. „Hier ist die Lambertischule besonders gut aufgestellt“, wird Silke Stockmeier vom Afs zitiert. „Die Kooperation mit dem Offenen Ganztag und auch verschiedenen Ochtruper Vereinen läuft ganz ausgezeichnet.“

Förderung

Die Lambertischule führte ihre Projekte seit 2018 in den verschiedenen Bereichen fort und erweiterte sie – und durfte damit jetzt stolz verkünden: „Wir sind und bleiben SchuB-Schule!“ Das können auch die anderen Ochtruper Grundschulen von sich sagen. Die Marienschule und die Von-Galen-Schule sind bereits im vergangenen Jahr mit ebenfalls hervorragenden Ergebnissen als SchuB-Schulen rezertifiziert worden. „Ich freue mich, dass in unseren Schulen die ganzheitliche Förderung und der Einklang von Bewegung, Ernährung und Lernen großgeschrieben wird“, gratuliert Bürgermeisterin Christa Lenderich zu der erneuten Auszeichnung.