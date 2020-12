Krippenspiel mit echtem Lagerfeuer

So viel stand für das Team der Evangelischen Kirchengemeinde Ochtrup-Metelen bereits im Sommer fest: Ein Weihnachten ohne Krippenspiel, das kann und soll es auch in diesem Jahr nicht geben – egal, was die Corona-Bedingungen im Dezember zulassen. Deshalb begannen die Organisatoren des Krippenspiels bereits Monate im Voraus, sich Gedanken über mögliche Alternativen zu machen.

„Für uns war damals schon klar, dass wir auf jeden Fall zweigleisig fahren müssen“, berichtet Julia Kophamel , die das Krippenspiel am Heiligabend gemeinsam mit ihrem Ehemann Mathias Kop­hamel sowie Manja Bigalke verantwortet. Neben einer Live-Aufführung in der Kirche wurden also auch bereits Pläne für eine rein digitale Umsetzung geschmiedet.

Spätestens im November stand für die Organisatoren dann fest, dass diese nun zum Zuge kommen werden. Da die evangelischen Kirchen in diesem Jahr komplett auf Präsenzgottesdienste verzichten (unsere Zeitung berichtete), soll das Krippenspiel ausschließlich im Internet zu sehen sein.

Wie in jedem Jahr war Julia Kophamel zu diesem Zeitpunkt schon eifrig damit beschäftigt, die Teilnehmer für das Krippenspiel zusammenzutrommeln. „Wir haben einige Kinder, die schon seit vielen Jahren dabei sind“, berichtet sie. Die Altersspanne reicht vom Kindergarten bis zur weiterführenden Schule. „Ich war begeistert, wie groß die Resonanz war. Es hat fast keiner abgesagt.“

Um die Vorbereitungen etwas zu vereinfachen, kommen ausschließlich Kinder zum Einsatz, die bereits im vergangenen Jahr dabei waren und ihre Rollen somit kennen. An mehreren Wochenenden wurden sie im 30-Minuten-Takt einzeln eingeladen, um ihre Szenen aufzunehmen. „Wir haben einige Geschwister dabei – denen konnten wir Rollen geben, die zusammen auftreten“, so Julia Kophamel.

Bei der Umsetzung machten die Organisatoren dann aus der Not eine Tugend und nutzten verschiedene Orte, die sich ihnen auf dem Außengelände des Jona-Kindergartens boten. „Wir haben uns gedacht: Wir nehmen, was wir haben. Dann bekommen die Hirten mal ein richtiges Lagerfeuer und das Holzdach am Kindergarten sieht aus wie ein Stall.“

Dass bereits Mitte November alle Szenen des Krippenspiels im Kasten waren, sorgte nicht nur bei den Organisatoren, sondern auch den Kindern und ihren Familien für Erleichterung: „Viele Eltern waren froh, dass sie jetzt auch einen Plan für Heiligabend haben und sich das Krippenspiel zum Beispiel mit Oma und Opa zuhause anschauen können.“

Nur die letzten Szenen in der Kirche, für die neben Pfarrerin Imke Philipps und Presbyterin Jennifer Feldevert-Höveler auch Sabine Klups-Baller und Günter Baller für die musikalische Begleitung zum Einsatz kamen, wurden erst am Montag gedreht. „Dafür war uns wichtig, dass der Tannenbaum in der Kirche aufgestellt ist“, sagt Julia Kophamel. Während sich ihr Mann in den folgenden Tagen noch eifrig mit dem Schnitt befasste, waren die Krippenspiel-Organisation für sie damit schon vier Tage vor Heiligabend abgeschlossen. „Es wird richtig schön, davon bin ich überzeugt“, so die Organisatorin.

Digitale Weihnachtsgottesdienste und das Video des Krippenspiels sind am Heiligabend ab 13 Uhr auf der Homepage der Evangelischen Kirchengemeinde Ochtrup-Metelen abrufbar. Die Christvesper wird dort um 16.30 Uhr live aus der Kirche gesendet. Die Christmette wurde bereits aufgezeichnet und ist ab 22.30 Uhr abrufbar.