Der TTV trumpft Anfang der 70er Jahre in der Bundesliga auf

Metelen -

Von Marc Brenzel

Fast ein halbes Jahrhundert liegen die Erfolge des TTV Metelen in der Tischtennis-Bundesliga zurück. Doch die Akteure von damals erinnern sich noch gut an diese Zeit, in der sie mit Platz fünf das beste Ergebnis der Vereinsgeschichte erreichten.