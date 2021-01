Bis vor Kurzem war ihre Werkstatt am Ochtruper Bahnhof ihr zweites Zuhause: Wenn Elisabeth Eiling-Wilke dort an der Töpferscheibe hockte, war sie manchmal ganz verzückt. 2005 ist sie in die hellen und luftigen Räume im Bahnhof mit „Licht von allen Seiten“, fast wie in einem Atelier, umgezogen. Ganz anders war da das Arbeiten in der alten Töpferei ihrer Familie an der Töpferstraße. Dort sei es meistens nass, dunkel, kalt und zugig gewesen. „Außer im Sommer – da ging’s“, meint Eiling-Wilke lachend.