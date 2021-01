Das Weihnachtsrätsel der Westfälischen Nachrichten bricht auch in Coronazeiten alle Rekorde. Gab es im vergangenen Jahr 2038 Teilnehmer, legten die Leser dieser Zeitung nun noch mal nach. Das Ergebnis: 2048 Coupons mit dem richtigen Lösungssatz „Es kam ein Engel hell und klar“ landeten im Briefkasten der Lokalredaktion.

Vor allem an den Weihnachtsfeiertagen und dem darauffolgenden Sonntag warfen die Ochtruper ihre Coupons ein. Der mit dem Sonntagsdienst betraute Kollege war gut beschäftigt. Allein vier Mal musste er den Briefkasten leeren.

Am Montag rückte nun Glücksfee Marlene in der Redaktion an, um das Team bei der Auslosung der Gewinner zu unterstützen. Der kleine Sonnenschein pflügte mit Feuereifer durch den glitzernden Kartenhaufen und mischte diesen so vor der Ziehung kräftig durch.

Etwaige Bestechungsversuche der Teilnehmer, die an ihre üppig gestalteten Karten auch noch Schokolade geheftet hatten, fruchteten diesmal nicht, denn Marlene mag keine Schokolade. Insgesamt 58 Gewinner fischte sie aus dem riesigen Berg.

Die Preise werden in diesem Jahr von den WN-Mitarbeitern Rieke Tombült und Maximilian Stascheit bis vor die Haustür der Gewinner geliefert. Damit sind sie heute, am morgigen Mittwoch und eventuell auch am Donnerstag (7. Januar) beschäftigt. Gewinner, die sie nicht persönlich antreffen, erhalten eine schriftliche Nachricht, wie sie an ihren Preis gelangen können.

Apropos: Die Preise sind in diesem Jahr, trotz Corona, sehr üppig ausgefallen. Redaktionsassistentin Brigitte Mikat, die es in jedem Jahr übernimmt, die Preise für das Weihnachtsrätsel zusammenzutragen, freute sich besonders über die Unterstützung der hiesigen Unternehmer und Gastronomen. Diese trugen trotz der unsicheren wirtschaftliche Lage ihren Teil zum Weihnachtsrätsel bei.