Unbekannte Täter haben zwischen Dienstag, 15.30 Uhr, und Mittwoch, 6.30 Uhr, ein Fenster am Gebäude der Marienschule an der Overbergstraße stark beschädigt, teilt die Polizei in einer Pressenotiz mit. Das Fenster neben der Eingangstür zur Grundschule wurde im Ganzen aus der Verankerung gelöst. Entwendet wurde aus dem Schulgebäude ersten Erkenntnissen zufolge jedoch nichts. Sachdienliche Hinweise auf den oder die Täter erbittet die Polizei in Ochtrup unter der Telefonnummer 0 25 53/93 56 41 55.