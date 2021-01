Ein am gleichen Tag durchgeführter PCR-Test bestätigte das positive Ergebnis. Da es keine Kontakte zu Kollegen gab, mussten sich keine weiteren Personen in Quarantäne begeben. Werkstattleiter Alexander Lürwer führt in einer Pressemitteilung an, dass durch die Erhöhung des Testpersonals verbunden mit der Arbeitsaufnahme der Mitarbeitenden an unterschiedlichen Tagen in der ersten Woche des neuen Jahres versucht wird, frühzeitig Hinweise auf Infektionen zu gewinnen: „Die Strategie der flächendeckenden Schnelltestangebote bewährt sich gut. Trotz des damit verbundenen recht hohen Aufwandes wollen wir das Angebot regelmäßiger Schnelltestungen aufrecht erhalten.“

Ein weiterer positiver Fall eines Beschäftigten des Zweigwerks Steinfurt war zwischen den Feiertagen aufgetreten. Aufgrund der Betriebsferien mussten keine weiteren Mitarbeitenden in Quarantäne.