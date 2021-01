Ochtrup -

Von Irmgard Tappe

Seit mehr als 36 Jahren gibt es in Ochtrup schon das Unternehmen Bestattungen Hoetmar. Nun haben Seniorchef Anton Hoetmar, sein Sohn Ingo und Schwiegertochter Lydia das Geschäft an Hendrik Schultewolter und Simon Eynck aus Epe übergeben. Aber auch wenn Anton Hoetmar nicht mehr selbst das Geschäft führen kann – schließlich ist er schon 84 Jahre alt – bleiben doch die Erinnerungen an die vergangenen 36 Berufsjahre.